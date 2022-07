अपने इलाके को चिह्नित करते नजर आया दुर्लभ काला बाघ! नजारा देख सोशल मीडिया पर हैरान हुए लोग

दुनिया में कई विचित्र तरह के प्राणी हैं. अधिकतर के बारे में वैज्ञानिकों को पता चल चुका है वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए नए हैं. कुछ जीव ऐसे हैं जो हैं तो आम मगर अचानक से उनकी कोई ऐसी नस्ल दिख जाती है जो लोगों को दंग कर देती है. इसी तरह इन दिनों एक बाघ चर्चा में है. वो इसलिए क्योंकि ये काला (Black tiger marking territory) है, सफेद या पीला नहीं.

इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी परवीन कासवान (Parveen Kaswan) ने हाल ही में अपने ट्विटर पर काले बाघ (Black tiger Odisha National Park) का वीडियो शेयर कर लोगों को इससे जुड़ी खास जानकारी दी. वीडियो इसलिए खास है क्योंकि इसमें बाघ अपने इलाके को चिह्नित (Tiger marking territory video) करता नजर आ रहा है. शिकारी जानवरों के लिए इलाके को मार्क करना यानी अपनी टेरिट्री बनाना जरूरी होता है क्योंकि उनके बीच इलाके का ही युद्ध होता है. इस वजह से इस वीडियो में भी बाघ अपने इलाके को मजबूत करने के लिए अपना इलाका सबकी नजरों में लाना चाह रहा है.

The black tigers of #India. Do you know there are pseudo- melanistic tigers found in Simlipal. They are due to genetic mutation & highly rare. @susantananda3 pic.twitter.com/oEMCqRYKiF

