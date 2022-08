लाल रंग की लहरों से समुद्री जीवों पर मंडराया खतरा, बीच पर मरे मिले सैंकड़ों ऑक्टोपस और मछलियां

इंसान को जब-जब लगता है कि उसने प्रकृति के बारे में सब कुछ जान लिया है, तब-तब उसे कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो उसके होश उड़ा देता है. समुद्र को ही ले लीजिए, हम दावा करते हैं कि हमें उसकी गहराई के बारे में पता है, हर तरह के जीवों के बारे में पता है और हम हर रहस्यमयी चीज का पता लगा चुके हैं मगर इन सब चीजों के बावजूद कुछ ऐसा दिख जाता है जो हमें हैरान कर देता है. हाल ही में ऐसा ही कुछ हुआ मेक्सिको में जहां लाल रंग (Red tide in Mexico kill sea creatures) की लहरों ने सभी के होश उड़ा दिए. इन लहरों के कारण भारी तबाही भी देखने को मिल रही है.

डेली स्टार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार मेक्सिको के यूकाटन (Yucatan, Mexico) में स्थित टेलकाक बीच (Telchac beach) पर बीते कुछ हफ्तों से सैंकड़ों ऑक्टोपस, मैंटा रे, पफर फिश, और अन्य तरह के समुद्र जीव (Octopus, fishes wash up on shore due to red tide) मरे मिल रहे हैं. इन सारे ही जीवों की लाशें समुद्र से बहकर बीच पर आ जा रही हैं जो लोगों को काफी चौंका रही हैं. रिपोर्ट के अनुसार ये घटना समुद्र में उठने वाली रहस्यमयी लहरों से हो रही है जो लाल रंग की बताई जा रही हैं. यहां के सैन ब्रूनो और सैन क्रिसैंटो बीच पर भी यही नजारा देखने को मिल रहा है.

क्या है रेड टाइड का कारण

भले ही लोकल लोगों को ये पूरी घटना रहस्यमयी लग रही हो मगर विज्ञान के पास इसका जवाब है. दरअसल, ये लाल लहरें एक समुद्री पौधे के जरूरत से ज्यादा बढ़ जाने के बाद होती हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि एल्गा नाम का एक पौधे जैसा जीव जब साइज में काफी बढ़ जाता है तो उससे समुद्री जीवों को खतरा हो जाता है. यही नहीं, इससे इंसानों को भी खतरा रहता है. इनसे जहर निकलता है जो पानी में फैल जाता है. इससे जीवों की मौत हो रही है.

समुद्री जीवों के सेवन पर लगी रोक

रिपोर्ट्स में बताया गया है कि लाल लहरों से उस इलाके के लोग डर गए हैं और पर्यटक आने से घबरा रहे हैं जिससे वहां के लोगों की आमदनी पर भी बुरा असर पड़ रहा है. टेलकाक के इकोलॉजी डायरेक्टर अरेल्डा काय की ओर से कहा गया है कि जीवों की लाशें सड़ रही हैं जिससे वहां कीटाणु फैल रहे हैं और इस कारण से बीमारियां फैलने का भी खतरा है. रेड टाइड की जांच लगातार की जा रही है और प्रशासन की तरफ से आम लोगों को हिदायत दी गई है कि वो कुछ दिनों तक समुद्री जीवों का सेवन ना करें.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news