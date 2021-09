Ex-Lover की यादों से छुटकारा पाने के लिए एक्सपर्ट ने बताए 5 सीक्रेट, ब्रेकअप के दर्द से मिलेगा निजात!

आज के दौर में ब्रेकअप (Breakup) काफी आम बात हो गई है मगर ब्रेकअप का दर्द (Breakup Pain) हर दौर में एक सा ही रहा है. कई बार कपल के बीच में आपसी मनमुटाव इतना बढ़ जाता है कि उन्हें अलग होना पड़ता है. अलग होना तो आसान होता है मगर फिर एक्स-बॉयफ्रेंड (Ex-Boyfriend) या गर्लफ्रेंड (Ex-Girlfriend) की जो यादें लोगों को ब्रेकअप के बाद सताती हैं उनसे छुटकारा (How to get over ex-partner) पाना बेहद मुश्किल होता है. इस मुश्किल का हल एक संबंध मनोवैज्ञानिक (Relationship psychologist) ने निकाला है.

ऑस्ट्रेलिया (Australia) के पर्थ (Perth) में रहने वाली एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट (Clinical Psychologist) गैबी गुडियर (Gabby Goodier) ने बढ़ते ब्रेकअप और उसके बाद होने वाली मानसिक अस्थिरता से निजात दिलाने के लिए 5 तरीके बताए हैं जिनसे ब्रेकअप (5 screts to fight breakup) के दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है. गैबी सेज सोसाइटी नाम की एक वेबसाइटी की फाउंडर हैं जो लोगों की मानसिक समस्याओं से लड़ने में मदद करती है. ये हैं गैबी द्वारा बताए गए 5 सीक्रेट-

1. ब्रेकअप के बाद अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताएं.

2. रोज धूप लेने के लिए घर से बाहर निकलें.

3. सोशल मीडिया पर कम से कम वक्त बिताएं और अपने एक्स को अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स से हटा दें.

4. शराब का सेवन कम से कम कर दें.

5. अपना न्यूरोलॉजिकल संतुलन बनाए रखें. रोज आठ घंटे की नींद लें, व्यायाम करें और स्वस्थ भोजन खाने पर ध्यान केंद्रित करें.

ड्रग्स को अचानक छोड़ देने जैसा होता है ब्रेकअप के बाद का एहसास

गैबी ने बताया कि जब कोई नशा करने वाला शख्स अपने नशे की लत को अचानक छोड़ता है, तब उसको जैसा महसूस होता है, वैसा ही ब्रेकअप के बाद लोगों को महसूस होता है. डेली मेल से बात करते हुए उन्होंने कहा- “ब्रेकअप इतना दर्दनाक इसलिए लगता है क्योंकि आपके दिमाग में कई न्यूरॉन्स अजीब तरह से काम करने लगते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप प्यार में होते हैं तब ऑक्सीटोसिन (Oxytocin) और डोपामाइन (Dopamine) जैसे हार्मोन ज्यादा मात्रा में निकलते हैं जो आपको प्यार का एहसास दिलाते हैं मगर जब ब्रेकअप हो जाता है तो स्ट्रेस हॉर्मोन (Stress Hormones) कोर्टिसोल (Cortisol) ज्यादा रिलीज होने लगता है. इस कारण ब्रेकअप के बाद अपने नजदीकी लोगों से मिलना जरूरी हो जाता है क्योंकि उनके साथ रहने से आपके अंदर फिर से पॉजिटिव हॉर्मोन रिलीज होने लगते हैं.