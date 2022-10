दूसरे समुद्री जीवों के शरीर पर चिपक जाती है ये मछली, चुंबक जैसी होती है बॉडी! वीडियो हो रहा वायरल

दुनिया में जितने जीव हैं, उन सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी खासियत है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है. कोई बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता है तो कोई दीवारों पर भी चल सकता है, कोई तेज दौड़ सकता है तो कोई अपने दांतों से सख्त से सख्त चमड़ी को फाड़ सकता है. छिपकली जैसे जीव आसानी से किसी भी चीज पर चिपक सकते हैं. पर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी मछली भी है जो छिपकली (fish stick like lizard video) की तरह चीजों से चिपक जाती है?

इंस्टाग्राम अकाउंट ‘वर्ल्ड्स बेस्ट रील्स’ पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में एक वीडियो इस अकाउंट पर पोस्ट किया गया है जो सभी को हैरान कर रहा है क्योंकि इसमें एक मछली (fish stick like magnet with other sea creatures) दिखाई दे रही है जो चुंबक की तरह चीजों से चिपक जाती है. उसे देखकर आपको लगेगा जैसे वो कोई छिपकली है जो चीजों से चिपकती है.

चीजों से चिपक जाती है मछली

वायरल वीडियो में एक शख्स ने अपने हाथों में एक मछली पकड़ी है. जिसका नाम रेमोरा (Remora fish) है. इसे शार्क सकर (Shark sucker) भी कहते हैं. शख्स मछली का पेट पहले दिखाता है और फिर घुमाकर उसके सिर का ऊपरी हिस्सा दिखाता है जिसपर धारीदार निशान बने हैं और खांचे जैसा एक भाग बना है. दरअसल, यही खांचा एक चुंबक है जिससे ये मछली किसी भी चीज से चिपक सकती है. शख्स ने जैसे ही उस खांचे के सहारे मछली को नाव की बॉडी पर चिपकाया तो वो आसानी से चिपक गई.

किन जीवों से चिपकती है मछली और क्यों?

वीडियो वायरल हो रहा है और इसे 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. चलिए आपको बताते हैं कि ये मछली चिपकती किन चीजों से है. अब पानी के अंदर नाव या कोई दीवार तो आएगी नहीं! असल में ये जीव दूसरे समुद्री जीवों से चिपक जाता है. इसी वजह से इस मछली को सार्क सकर कहते हैं. पर ये जीवों से चिपकते क्यों हैं? मानटा रे, कछुए और शार्क पर चिपककर ये कुछ दूर तक यात्रा करते हैं और उन जीवों के मुंह से निकले खाने के टुकड़ों को खाते हैं और साथ में यात्रा के दौरान जो कुछ खाने की चीज पानी में गुजरती है उसे निगल लेते हैं. इसके अलावा ये जीव शार्क के शरीर पर लगे पैरासाइट जैसे जीवों को भी खाती है.

