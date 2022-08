कभी अजगर को पेड़ पर चढ़ते देखा है? वायरल वीडियो में भयानक दृश्य देखकर कांप जाएगी रूह

अजगर बेहद खतरनाक जीव होते हैं. उनके अंदर दूसरे सांपों की तरह जहर तो नहीं होता मगर वो अपनी पकड़ से ही सामने वाले जीव को मौत के घाट उतार देते हैं. आपने कई ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें अजगर बड़े-बड़े प्राणियों को जकड़कर मार डालता है और फिर धीरे-धीरे उन्हें निगल जाता है. वाइल्डलाइफ से जुड़े चैनल्स में भी अजगरों पर खास शो होते हैं. मगर क्या आपने कभी किसी अजगर (Python climbing tree video) को पेड़ पर चढ़ते देखा है?

ये बेहद दुर्लभ दृश्य (rare view of python climbing tree) है क्योंकि टीवी में आमतौर पर अजगरों को जमीन पर ही रेंगते हुए दिखाया जाता है. अजगर बेहद भारी होते हैं, ऐसे में अन्य सांपों की तरह पेड़ पर चढ़ पाना उनके लिए मुश्किल होता है. इसके बावजूद उनकी चढ़ने की कला कमाल की होती है. एक ट्विटर अकाउंट पर हाल ही में अजगर का वीडियो (Reticulated Python climbs a tree video) शेयर किया गया है जिसमें वो पेड़ पर चढ़ते नजर आ रहा है.

This is how Reticulated Python climbs a tree.. pic.twitter.com/4Etv38chMp

— Nature is Fucking Lit (@Fucking__lit) August 6, 2022