जू में पैदा हुए गैंडे का रखा गया ऐसा नाम कि दुनिया भर में होने लगी तारीफ, रूस-यूक्रेन युद्ध से है वास्ता

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध (Russia Ukraine War) ने दुनियाभर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. कई लोग रूस का समर्थन कर रहे हैं तो कई यूक्रेन का. हालांकि, यूक्रेन का समर्थन करने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है. सिर्फ यूरोप के ही नहीं, दुनिया के अन्य महाद्वीपों के देश भी यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं. अब तो ये समर्थन इस हद तक बढ़ गया है कि एक जू ने अपने यहां पैदा हुए गैंडे (Zoo keep rhino’s name on Ukraine’ capital) के बच्चे का ऐसा नाम रखा है जो सीधे तौर पर यूक्रेन का समर्थन करता है.

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार चेकोस्लोवाकिया (Czechoslovakia) के डीवुर क्रालोव जू (Dvur Kralove zoo) में काफी हैरान करने वाली चीज देखने को मिली. यहां एक दुर्लभ प्रजाति (Rare rhino born in Czech named Kyiv) के गैंडे ने बच्चा दिया है जिसका नाम यूक्रेन की राजधानी कीव (Rhino named Kyiv in Czech) के नाम पर रख दिया गया है. बच्चा 4 मार्च को पैदा हुआ था. जू प्रशासन के अनुसार कीव का वजन लगभग हर दिन 1 किलो के हिसाब से बढ़ रहा है. फिलहाल उसका वजन 50 किलो है.

कीव नाम रखने की पीछे है खास कारण

कीव की मां ईवा उसका बहुत ध्यान रख रही है. जू के निदेशक प्रेमायसिल राबास ने कहा कि ये जू प्रशासन की ओर से यूक्रेन को समर्थन देने का एक तरीका है. उन्होंने कहा कि यूक्रेन डटकर रूस का सामना कर रहा है और कीव नाम रखकर उन्होंने यूक्रेन को हॉनर किया है. आपको बता दें कि कीव, ईस्टर्न ब्लैक राइनो प्रजाति का है जो दुनिया बेहद दुर्लभ प्रजाति (endangered eastern black rhino) हो चुकी है.

1971 में आया था पहला राइनो

रिपोर्ट्स की मानें तो पोचिंग के कारण ईस्टर्न ब्लैक राइनो की संख्या काफी कम हो गई है. अब सिर्फ 800 राइनो दुनिया में बचे हैं जिनमें से सिर्फ 14 चेकोस्लोवाकिया में मौजूद हैं. पिछले साल इस प्रजाति के सिर्फ 3 राइनो दुनिया के अलग-अलग जू में पैदा हुए हैं. डीवुर क्रालोव जू में पहला ईस्टर्न ब्लैक राइनो 1971 में आया था. तब से 47 राइनो इस जू में पैदा हो चुके हैं. इनमें से कई राइनो दुनिया के अलग-अलग जू में भेजे जा चुके हैं मगर 9 को रवांडा और तंजानिया के जंगलों में रहने के लिए भेज दिया गया था.

