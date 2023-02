Viral Video: सड़क पर भागते-भागते ऑटो रिक्शा के पास आ रुका गैंडा, मांगने लगा 'लिफ्ट'! डरकर भागे लोग

शहर की सड़कों पर कुत्ता, बिल्ली, सुअर या गाय जैसे जीव चलते दिख जाएं तो हैरानी नहीं होती है. कई बार तो बंदर, नीलगाय जैसे शहरों में कम नजर आने वाले जीव भी शहर में दिख जाते हैं पर हैरानी सबसे ज्यादा तब होती है जब जंगलों में रहने वाले खौफनाक जीव रोड पर चलते नजर आ जाते हैं. आपने पिछले दिनों शेर-तेंदुए के वीडियोज देखे होंगे जब वो शहर में घुस आए थे. अब एक गैंडे (Rhino running on road video) का वीडियो वायरल हो रहा है जो सड़क पर फुल स्पीड में भागता नजर आ रहा है और एक ऑटो रिक्शा वाले से ‘लिफ्ट’ भी मांग लेता है!

इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी सुशांत नंदा (Susanta Nanda IFS) ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं और जानवरों से जुड़े अजबगजब वीडियोज पोस्ट करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक गैंडा रोड (Rhino on road viral video) पर दौड़ रहा है. वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा- एक और दिन, सड़क पर जल्दबाजी में भागता वयस्क गैंडा, जल्दी घर पहुंचने के लिए लिफ्ट भी मांग रहा है! सुशांत ने मजाक में ये बात लिखी है मगर वीडियो में देखकर आपको ऐसा ही लगेगा कि वो लिफ्ट की डिमांड कर रहा है.

Another day..

A full grown Rhinoceros in a hurry & desperate for a lift to reach the home 😟 pic.twitter.com/lwazh4KhKg

— Susanta Nanda (@susantananda3) February 27, 2023