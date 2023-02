Viral Video: कमरे में टहलते दिखे विशाल गैंडे, नजर पड़ते ही उड़े लोगों के होश! IFS अधिकारी भी हुए हैरान

पालतू जानवरों के शौकीन अक्सर अपने पेट एनिमल्स को घर के अंदर घुसा लेते हैं. वो उन्हें अपने बिस्तर पर सुलाते हैं, घर में ही खाना खिलाते हैं और कई बार तो उन्हें घर के अंदर ही नहलाते-धुलाते भी हैं. कुत्ते, बिल्ली, खरगोश आदि को घर में देखना तो आम दृश्य है पर क्या आपने कभी किसी जंगली जानवरों को घर के अंदर देखा है. इन दिनों एक वीडियो वायरल (Rhinos walking in room video) हो रहा है जिसमें दो गैंडे घर के अंदर टहलते नजर आ रहे हैं.

आईएफएस अधिकारी सुशांत नंदा (Susanta Nanda IFS) ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं और जानवरों से जुड़े अजब-गजब वीडियोज पोस्ट करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें दो गैंडे (Rhino in room viral video) एक इमारत के अंदर टहलते दिख रहे हैं. वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा- आपने कई बार ऐसे वीडियोज देखे होंगे जिसमें हाथी कमरे के अंदर चले आते हैं, अब यहां एक और विशाल शाकाहारी जीव को चितवन नेशनल पार्क स्थित कमरे के अंदर टहलत देखिए.

You have seen enough of ‘elephants in the room’…

Here take a look at another mega herbivorous in the room at Chitwan National Park. pic.twitter.com/iDwqWUv27U

