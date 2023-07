सूखी जमीन पर बहने लगा पानी, देखते ही देखते बन गई नदी! IFS अफसर ने Video शेयर कर कहा- 'जंगल नदी की जननी है'

आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी नदी तो जरूर देखी होगी. कई लोगों ने तो दो नदियों का संगम भी देखा होगा और कई ने उन्हें निकलते हुए देखा होगा. पर क्या आपने आपने कभी सोचा है कि नदी अपना मार्ग बदलकर किसी नए स्थान पर आखिर कैसे बहना शुरू करती होगी? उसका निर्माण कैसे होता होगा? इसका उदाहरण हाल ही में एक वायरल वीडियो (Formation of river viral video) में देखने को मिल रहा है जिसमें पानी सूखी जमीन पर बहने लगता है और देखते ही देखते नदी का रूप ले लेता है.

इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी परवीन कासवान (Parveen Kaswan IFS) ट्विटर पर पर्यावरण से जुड़े अनोखे वीडियोज पोस्ट करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो (River Formation video in forest) शेयर किया जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की है कि नदियों का निर्माण कैसे होता है! वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- “इस प्रकार नदियां बनती हैं. जंगल नदी की जननी है. आज सुबह 6 बजे, टीम के साथ पैदल गश्त करते हुए.”

This is how rivers are made. Forest is the mother of river. Today morning at 6 AM. Foot patrolling with team. pic.twitter.com/Nfdtqy8dSr

