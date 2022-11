VIDEO: चोर ने की दुकान लूटने की कोशिश, दुकानदार ने चाकू से गोद डाला शरीर! सिखाया ऐसा सबक कि सब हुए दंग

इंसान को अपनी या अपनों की रक्षा करने के लिए बहुत बलवान या बॉडी बिल्डर होने की जरूरत नहीं होती. वो अपना दिमाग लगाकर और सही मौके पर सही वार कर के भी रक्षा कर सकता है जैसे एक दुकानदार ने किया जब उसकी दुकान लूटने की कोशिश एक चोर ने की. इन दिनों एक वीडियो वयारल हो रहा है जिसमें एक शख्स अपनी दुकान (shopkeeper attack robber with knife video) की रक्षा करता दिख रहा है पर उसने रक्षा करने के जिस तरीके को अपनाया वो काफी खतरनाक है.

ट्विटर अकाउंट @ViciousVideos पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक दुकानदार (shopkeeper attacking robber video) और चोर के बीच लड़ाई होती दिख रही है. अक्सर ऐसा होता है कि चोर ग्राहक बनकर दुकान में घुसते हैं और या तो चालाकी से बिना दुकानदार को पता चले सामान लेकर गायब हो जाते हैं या फिर दुकानदार को लूटने के उद्देश्य से वो उनका पूरा पैसा ले उड़ते हैं.

Don’t try to rob this guy pic.twitter.com/pxmg1JSKxu

— Vicious Videos (@ViciousVideos) November 24, 2022