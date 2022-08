VIDEO: एक्वेरियम में तैरती दिखी रोबोट मछली! देखकर असली और नकली के बीच का भेद भूल जाएंगे आप

जैसे-जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है, वैसे-वैसे लोग अलग-अलग चीजों का आविष्कार करते आ रहे हैं. एक वक्त था जब लोगों का मानना था कि इंसान को बनाना सिर्फ ऊपरवाले के हाथ में है, मगर जब से रियलिस्टिक रोबोट (realistic robot) बनकर तैयार हुए हैं, अब ऐसा लगता है जैसे इंसान ने दूसरे इंसान को बना दिया है. इन दिनों एक मछली (robot fish video) को देखकर आपको लगेगा कि इंसानी रोबोट के साथ-साथ इंसान अब जानवरों और मछलियों को भी इसी तरह बना सकता है.

ट्विटर अकाउंट @TheFigen पर अक्सर हैरान करने वाले और अजबगजब पोस्ट (weird videos) शेयर किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक मछली (robot fish viral video) तैरती नजर आ रही है. आप सोचेंगे कि मछली के तैरने में क्या अजबगजब हो सकता है. दरअसल, जिस मछली की हम बात कर रहे हैं, वो कोई मामूली मछली (robot fish swimming in aquarium video) नहीं, बल्कि एक रोबोट है.

