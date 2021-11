रोबोट को दीजिए अपना चेहरा इस्तेमाल करने की परमिशन और पाइए 1.5 करोड़ रुपये! कंपनी ने दिया गजब का ऑफर

जिन लोगों के जुड़वा भाई बहन होते हैं उन्हें अपने हमशक्ल देखने की आदत पड़ जाती है. लेकिन अगर आपका कोई जुड़वा भाई-बहन ना हो और अचानक आपके सामने आपका हमशक्ल आ जाए तो आप हैरान हो जाएंगे. अब आपको अपना हमशक्ल लाइव देखने का मौका एक कंपनी दे रही है. रोबोट बनाने वाली कंपनी ये ऑफर कर रही है कि अगर आप अपना चेहरा इस्तेमाल (Permission to Use Face on Robot) करने की परमिशन दें तो कंपनी आपको 1.5 (Robotics Company offering 1.5 crore rupees) करोड़ रुपये तक दे सकती है.

अमेरिका की रोबोटिक कंपनी (American Robotics Company) प्रोमोबॉट (Promobot) इन दिनों कुछ वॉलेंटियर्स की तलाश में है. दरअसल, कंपनी कुछ रोबोट्स बना रही है जिसपर वो किसी शख्स का चेहरा (Human Face on Robots) लगाना चाहती है. कंपनी का कहना है कि अगर कोई शख्स अपना चेहरा रोबोट पर इस्तेमाल करने की परमिशन देता है तो उसे डेढ़ करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं. शख्स को सिर्फ अपना चेहरा इस्तेमाल करने के राइट्स देने होंगे.

एयरपोर्ट्स, मॉल्स में नजर आएगा रोबोट

साल 2023 तक शख्स के चेहरे वाला रोबोट मॉल्स, एयरपोर्ट, होटल आदि में नजर आ सकता है. आपको बता दें कि कंपनी द्वारा बनाया जाने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट असिस्टेंट बेहद अनोखा होगा जो आवश्यक जगहों पर लोगों की सहूलियत के लिए लगाया जाएगा. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने इस स्कीम को इंग्लैंड के लोगों के लिए फिलहाल रखा है. परमिशन देने वाले शख्स का चेहरा अमेरिका और मिडल ईस्ट में नजर आएगा.

पहले भी बन चुके हैं ऐसे रोबोट्स

कंपनी की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि कंपनी फेशियल रिकगनिशन, स्पीच, ऑटोनॉमस नैविगेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में काम कर रही है. कंपनी ने कहा- हम साल 2019 से ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं. हमारा नया क्लाइंट लार्ज स्केल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसके लिए नए रोबोट का अपीयरेंस उन्हें चाहिए. वो बिना परमिशन लिए चेहरा इस्तेमाल कर के किसी कानूनी पचड़े में नहीं फंसना चाहते. चेहरी की परमिशन के लिए अप्लाई करने वाले किसी भी उम्र या लिंग के हो सकते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि कंपनी के रोबोट अब तक 43 देशों में काम कर रहे हैं. साल 2019 में भी एक रोबोटिक फर्म ने चेहरा इस्तेमाल करने के लिए 1 करोड़ रुपये देने का वादा किया था.

