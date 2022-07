टाइमिंग के मामले में ये है इतिहास का 'सबसे अनोखा टीवी शॉट'! एंकर के उंगली रखते ही उड़ाने लगा रॉकेट

सिनेमा और फिल्म मेकिंग की विधा आज की नहीं है. ये सालों पुरानी है और समय के साथ इसमें बदलाव भी आए हैं. पहले की फिल्में लंबी बनती थीं. फिर धीरे-धीरे फिल्मों से हटकर लोगों का ध्यान नॉन-फिक्शन और डॉक्यूमेंट्री की विधा की तरफ जाने लगा. ऐसे में 1970 के दशक में डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग का दौर शुरू हुआ. ब्रिटेन (Britain TV show rocket launch clip) में उस जमाने में एक डॉक्यूमेंट्री शो आता था जिसका वीडियो (well timed television shot in history) इन दिनों खूब वायरल हो रहा है.

फिल्मों और टीवी शोज में शॉट्स का खास ध्यान दिया जाता है. आपने कई ऐसे शॉट्स देखे होंगे जिसको अलग एंगल या अलग टाइमिंग (well timed shot on TV) से शूट किया गया है. मगर उन तमाम वीडियोज में से जो सबसे खास है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं. इन दिनों ट्विटर पर इस अनोखे शॉट का वीडियो वायरल हो रहा है. आप सोच रहे होंगे कि ये इतना अनोखा क्यों है! चलिए इसके बारे में बताते हैं.

The most well timed television shot in history. pic.twitter.com/RxOWLz0XpJ

— Lost in history (@lostinhist0ry) July 16, 2022