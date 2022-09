दृष्टिहीन कुत्तों के लिए बना अनोखा यंत्र, बिना दीवारों से टकराए चलने में करता है मदद, वीडियो हुआ वायरल

इंसानों की तरह जानवर भी कई बार दृष्टिहीन हो जाते हैं, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है. अब इंसानों के पास तो कई विकल्प हैं जिससे वो आंख ठीक करवा सकते हैं या फिर छड़ी लेकर चल सकते हैं. मगर जानवरों के पास ऐसे विकल्प नहीं होते. ऐसे में इंसानों को ही उनकी देखभाल के लिए अलग-अलग उपायों को खोजना पड़ता है. हाल ही में एक वीडियो वायरल (Device for blind dog video) हो रहा है जिसमें दृष्टिहीन कुत्तों के लिए एक यंत्र बनाया गया है जो दिखने में बिल्कुल आम है मगर बड़ा ही कारगर है.

ट्विटर अकाउंट @buitengebieden पर अक्सर जानवरों से जुड़े रोचक वीडियोज (amazing animal videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो (round collar for blind dog video) शेयर किया गया है जिसमें एक दृष्टिहीन कुत्ता नजर आ रहा है. अब अगर कुत्ता अंधा है तो उसे चलने में असहजता तो होगी ही, मगर उसकी गर्दन पर एक पट्टा लगा है जो उसे आसानी से चलने में मदद कर रहा है.

This device helps a blind dog to walk around free.. 😊 pic.twitter.com/aEiLfrsyzN

— Buitengebieden (@buitengebieden) September 12, 2022