फोटो में नजर आया भागता हुआ आदमी या फिर दौड़ता हुआ कुत्ता? Optical Illusion से जुड़ी फोटो हो रही वायरल

ऑप्टिकल इल्यूजन (Optical Illusion) से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो भ्रम पैदा करने का काम करते हैं. इनमें होता है कुछ है और ये दिखते कुछ और हैं. सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजिन से जुड़ी फोटोज काफी वायरल (Optical Illusion viral photo) होती रहती हैं. लोगों को भी उनमें छुपे राज का पता लगाना अच्छा लगता है. इन दिनों ऐसी ही एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है जिसमें कुछ लोगों को भागता हुआ आदमी (Running man or walking dog illusion photo) नजर आ रहा है तो कुछ को कुत्ता.

सोशल मीडिया पर लंबे वक्त से एक फोटो वायरल हो रही है. इस फोटो में बर्फीला इलाका नजर आ रहा है. चारों तरफ पेड़ दिखाई दे रहे हैं जिसपर बर्फ लदी हुई है. बर्फीले इलाके के बीच में एक चीज दिख रही है. सारा ऑप्टिकल इल्यूजन इस चीज से ही जुड़ा है. कुछ लोगों को ये चीज इंसान लग रहा है तो कुछ को भागता हुआ कुत्ता.

The amazing picture of the dog, which also looks like a man running into the woods? It’s of a poodle in Alaska named “Bob Marley Sir Pounce A Lot” owned by Terri Babers.

And my favorite thing about the shot is how the trees change size as your perspective shifts. pic.twitter.com/VQjbYOBOea

— nxthompson (@nxthompson) February 6, 2021