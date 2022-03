Russia-Ukraine War के बीच लोगों ने बच्चों का बढ़ाया मनोबल, सुपरहीरो बन मेट्रो स्टेशन पर किया डांस

रूस और यूक्रेन का युद्ध (Russia Ukraine War) शुरू हुए 1 महीने गुजर चुके हैं. दुनियाभर के लोग रूस का रवैया देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि कैसे यूक्रेन (Ukraine latest update) के लोग घुटने टेकने को तैयार नहीं है. इस बीच यूक्रेन से कई सकारात्मक फोटोज और वीडियोज (Positive videos from Ukraine) सामने आते रहे हैं जो लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए काफी हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो काफी चर्चा में है जिसमें यूक्रेन के लोग वहां के बच्चों (People dress as superhero to motivate kids video) का उत्साह बढ़ाते दिख रहे हैं.

यूनाइटेड नेशन्स के अनुसार युद्ध के दौरान यूक्रेन से कई बच्चों को माता-पिता के साथ देश छोड़कर जाना पड़ा है जबकि बहुत से बच्चे लापता भी हो गए हैं. इस बीच रॉइटर्स न्यूज एजेंसी के अनुसार यूक्रेन के शहर खार्कीव (Kharkiv metro station superhero video) में लोग बच्चों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं. बच्चों पर युद्ध का काफी बुरा असर पड़ा है. वो डरे हुए हैं और हताश हैं मगर ये लोग उनको हौसला दे रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा.

Children play with superheroes in Ukraine’s metro stations pic.twitter.com/WkQd7cENDN — Reuters (@Reuters) March 27, 2022



खार्कीव मेट्रो स्टेशन पर बच्चों का बढ़ाया मनोबल

रॉइटर्स ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें मेट्रो स्टेशन पर बच्चे खड़े हुए हैं और तभी अचानक से कुछ लोग सुपरहीरो और कार्टून किरदार बन उनके सामने चले आते हैं. एक शख्स स्पाइडर मैन बनकर आता है तो दूसरा बैटमैन की ड्रेस पहनकर आता है. ये लोग बच्चों के सामने प्ले और डांस करते हुए दिख रहे हैं. बच्चे भी इनकी परफॉर्मेंस को खूब एंजॉय कर रहे हैं.

ट्विटर पर लोगों ने दी अपनी प्रतिक्रिया

आपको बता दें कि ट्विटर पर इस वीडियो को 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. बहुत से लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक शख्स ने लिखा कि ये बेहद सुंदर, आरामदेय और प्रोत्साहन से भरा वीडियो है. दूसरे शख्स ने कहा कि ये दृश्य देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए. एक शख्स ने कमेंट किया कि बच्चों की हंसी दुनिया में सबसे प्यारी चीज होती है. एक शख्स ने तो बच्चों का हौसला बढ़ाते इन लोगों को असली सुपरहीरो बता दिया.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news