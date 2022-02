Russia-Ukraine War: यूक्रेन के शख्स ने हाथों से लैंड माइन को रास्ते से हटाया, चौंका देगा वायरल Video

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध (Russia Ukraine War) भयानक मोड़ पर है. वहां से ऐसी-ऐसी तस्वीरें और वीडियोज (Russia Ukraine videos) सामने आ रहे हैं जो किसी को भी चौंका सकते हैं. रूस जैसे ताकतवर देश के आगे सिर्फ यूक्रेन की सेना ही नहीं, वहां के आम लोग भी हारते नजर नहीं आ रहे हैं. अपनी मानसिक शक्ति से वो अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं. यूक्रेन के लोगों की बहादुरी से जुड़े कई वीडियोज वायरल होते रहते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो (Ukrainian man moves landmine video) सामने आया है जो आपको चौंका देगा.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक द न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया गया है जो हैरान करने वाला तो है ही, मगर यूक्रेन के लोगों की बहादुरी और हार ना मानने वाले जज्बे को दिखा रहा है. वीडियो में एक शख्स सड़क पर पड़े लैंड माइन (Man moves landmine on road with bare hand) को अपने हाथों से किनारे रखता दिख रहा है.

A Ukrainian in Berdyansk spotted a mine on the road and didn’t wait around for a bomb disposal unit – at great risk to life and limb, he removed the mine, clearing the way for the Ukrainian military. pic.twitter.com/iC9ZTrixlC

— The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) February 27, 2022