VIDEO: -18 डिग्री तापमान में पटरी के बीचोंबीच सो गया शराबी, ऊपर से गुजर गई तेज रफ्तार ट्रेन!

कहते हैं, ‘जाको राखे साइयां, मार सके न कोय!’ जिसके सिर पर भगवान का हाथ हो, जिसके रक्षक भगवान हों उसकी जान कोई नहीं ले सकता है. ऐसा आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार लोग बड़े-बड़े हादसों में जिंदा बच जाते हैं. मगर रूस में हाल ही में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने सभी को चौंका दिया. इस खबर पर लोग विश्वास करने से भी इनकार कर दे रहे हैं. यहां एक शख्स के ऊपर से ट्रेन गुजर (Russian Man Slept on railway track, train runs over him) गई फिर भी उसकी जान बच गई.

रूस से हैरान करने वाली इस घटना (Shocking Train incident in Russia) ने सभी को चौंका दिया है. ट्रांस-साइबेरियन रेलवे (Trans-Siberian Railway) के क्रासनोयार्स्क से अबाकान (Krasnoyarsk to Abakan service) तक जाने वाली रेलवे लाइन पर ये घटना घटी है. मिरर वेबसाइट के अनुसार क्रासनोयार्स्क का एक 36 वर्षीय शख्स शराब के नशे में रेलवे लाइन के बीच में आकर सो गया. उस वक्त सर्बिया के इस इलाके में तापमान -18 डिग्री सेंलसियस (-18 degree celsius) हो चुका था.

36-year-old man from Krasnoyarsk got drunk, fell asleep bn rails & stayed asleep as a train ran over him. ‘Most likely we saved him from freezing to death as air t was going to -18C tonight’, said transport policemen called ‘to find the body’. The man’s at hospital with bruises pic.twitter.com/zxypdaHd9b

— The Siberian Times (@siberian_times) January 17, 2022