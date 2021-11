Video: बिना पैर वाले डॉग को लोगों ने दी दूसरी जिंदगी, 4 लाख रुपये जुटाकर भेंट किए नए पैर!

कहते हैं कि इंसान का सबसे अच्छा दोस्त कुत्ता होता है जो उसके प्रति वफादार होता है और उसकी हमेशा रक्षा करने के लिए तत्पर होता है. मगर ऐसे मौके कम ही आते हैं जब इंसान कुत्तों की मदद करता है और उन्हें नई जिंदगी दे देता है. हाल ही में ऐसा ही कुछ रूस में हुआ जहां लोगों ने एक रेस्क्यू डॉग (Russian Rescue Dog) को जीवनदान दिया. कुत्ते (Rescue Dog Get Prosthetic Legs) से जुड़ी ये खबर अब इंटरनेट पर चर्चा का केंद्र बनी है और लोग अपना प्यार कुत्ते पर बरसा रहे हैं.

साल 2020 में रूस के लोगों को प्लास्टुनोवस्काया (Plastunovskaya) गांव में एक मासूम कुत्ता मिला जिसके चारों पैर (Rescue Dog without legs) नहीं थे. मोनिका नाम की ये डॉगी एक रेस्क्यू डॉग (Rescue Dog Monica) थी जिसने अपने शुरुआती समय में लोगों की जान बचाई थी मगर एक दुर्घटना में उसके पैर कट गए थे. जब लोगों ने उसे देखा तो तुरंत ही जानवरों के डॉक्टर सर्जी गोर्षकोव (Sergei Gorshkov) के पास ले गए.

सर्जी पहले भी कई कुत्तों को नकली पैर लगा चुके (Dog Gets Prosthetic Legs) थे. उन्होंने मोनिका को प्रोस्थेटिक के पैर लगा दिए और अब मोनिका अपने से चल सकती है. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक कुत्ता तेजी से रिकवर कर रहा है. डॉक्टर ने बताया कि कुत्ता जल्द ही सामान्य जिंदगी जीने लगेगा. सीएनएन से बात करते हुए डॉक्टर ने कहा कि शुरुआत में उन्हें नहीं लगा था कि मोनिका ठीक हो पाएगी मगर वो कम वक्त में ही धीरे-धीरे चलने लगी.

VIDEO: Monika the Russian rescue dog is ready for her new life after she was fitted with four prosthetic titanium paws after being found abandoned in a forest with four stumps pic.twitter.com/y38Ibkv8g2

— AFP News Agency (@AFP) November 22, 2021