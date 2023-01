खुद को राजकुमारी समझ युवती ने उगा लिए 5 फीट लंबे बाल! महीनों में एक बार करती है सेट, बताया बढ़ाने का तरीका

आज के समय में हर महिला अपने लिए लंबे और मजबूत बालों की चाहत रखती है. बहुत सी औरतें बाल टूटने की समस्या से जूझती हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे उस समस्या से वो बाहर निकलें. ढेरों शैंपू, तेल आदि का प्रयोग करने के बाद भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है. उन्हें लगता है कि जब उनके बाल लंबे हो जाएंगे तो सब उनकी तारीफ करेंगे पर एक महिला के साथ इसका उल्टा हो रहा है. रूस की एक महिला (Russian woman hair longer than height) के बाल उसके कद जितने लंबे (How to grow hair) हैं और बेहद मजबूत भी, पर उसे लोगों की तारीफ नहीं, ताने सुनने को मिलते हैं. इसके बावजूद भी वो अपने बालों की बहुत देखरेख करती हैं और अब लोगों को बताया है कि वो कैसे अपने बाल बढ़ा सकते हैं.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार जेनिविया डव (Genevieve Dove) रूसी कवियत्री हैं पर उनके बाल देखने लायक हैं. महिला के बाल 4.9 इंच के करीब हैं. करीब 5 फीट लंबे बाल हर किसी को चौंका देते हैं जो उनके कद के बराबर ही लगते हैं. हर महिला के लंबे बाल (How to grow hair long) सभी को पसंद होते हैं, जेनिवया के साथ भी ऐसा ही था. 1.3 लाख फॉलोअर्स में से कई उनके बालों की तारीफ करते हैं तो कई उनकी आलोचना कर ट्रोल भी करते हैं.

खुद को राजकुमारी समझने लगी थी महिला

उन्होंने बताया कि उनके एक चाहने वाले ने उन्हें कमेंट किया था कि उसकी पत्नी के बाल भी उनकी ही तरह इतने लंबे हों. उसने कई बार उन्हें मैसेज किया पर उन्होंने उन मैसेजेस को इग्नोर कर दिया. जेनिविया बताती हैं कि वो प्राचीन राजकुमारियों और दंतकथाओं की अभिनेत्रियों से काफी इंस्पायर थीं जिनके बाल काफी लंबे होते थे. वो खुद को भी वही समझने लगीं और अपने बालों को इतना लंबा कर लिया.

लंबे बालों का बताया राज

उन्होंने दूसरों को भी बाल लंबे करने का तरीका बताया. वो अपने बालों को महीनों में कुछ ही बार ट्रिम कर सेट करती हैं. जिससे उनके बालों की लंबाई बरकार रहे और उसकी सेहत भी बढ़िया रहे. काफी प्रैक्टिस के बाद अब वो अपने बालों को सिर्फ 10 मिनट में झाड़ लेती हैं और चोटी भी बना लेती हैं. बालों की देखरेख का वो खास ध्यान देती हैं. वो रोज अपने बाल शैंपू और कंडीशनर से धुलती हैं. इसके अलावा बाल सुलझाने के लिए अच्छी कंघी का प्रयोग करती हैं और हेयर स्प्रे से बालों को तर भी रहती हैं. उनके बाल, उनके कद से कुछ ही इंच छोटे हैं. उन्होंने बताया कि अगर दूसरी महिलाओं को भी अपने बालों को ऐसा करना है तो अच्छी और सेहतमंद लाइफस्टाइल का पालन करें. उन्होंने बताया कि वो सिगरेट-शराब नहीं पीती हैं.

