अद्भुत! साधु ने पिछले 48 सालों से हवा में उठाया है अपना एक हाथ, बेहद चौंकाने वाली है वजह

दुनिया में कई ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से ऐसे करिश्मे किए हैं जिनके बारे में सोचकर ही इंसान दंग हो जाता है. लोगों को यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में कोई इंसान (Super Humans of the World) अपनी क्षमताओं से आगे बढ़कर ऐसा कैसे कर सकता है. आज हम आपको ऐसे ही एक महामानव के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने 48 सालों से अपने एक हाथ को हवा (Man Kept Hand Raised for Past 48 Years) में उठाया हुआ है. एक पल के लिए भी उन्होंने इसे नीचे नहीं किया.

यूं तो अमर भारती (Amar Bharati) का नाम शायद बहुत कम लोग जानते होंगे मगर उन्होंने आस्था और शांति के लिए जिस कार्य को किया है उसके बारे में पूरी दुनिया वाकिफ है. अमर भारती एक संन्यासी (Yogi Amar Bharati) हैं और उन्होंने पिछले 48 सालों से अपने एक हाथ को हवा में उठाया हुआ है. इस दौरान एक पल के लिए उन्होंने अपने हाथ को नीचे (Amar Bharti hand Raised) नहीं किया है. कई लोग उनके इस कारनामे को चमत्कार (Amazing Sadhu Raised Hand) बताते हैं जबिक बहुत से लोग इसे बेवकूफी भी कह देते हैं पर अमर भारती का ये हैरान करने वाला काम चमत्कार से कम नहीं है.

This yogi man from India; sadhu Amar Bharati has raised his hand for more than 40 years in devotion to lord Shiva. 😳 pic.twitter.com/93130pLk9P

