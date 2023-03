Viral Video: बुलेट प्रूफ रूम में बदला क्लास का बोर्ड! छात्रों को रखेगा सुरक्षित, हमलों से बचने में आएगा काम

दुनिया के तमाम देशों में हिंसा के मामले अक्सर आते रहते हैं. कभी किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में बम विस्फोट हो जाता है तो कभी कहीं हिंसा भड़क जाती है. इन सबके बीच आपने स्कूलों में होने वाले हमलों के बारे में भी सुना होगा. अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी ऐसे मामले अक्सर नजर में आ जाते हैं. स्कूल में आतंकवादी या बंदूकधारी लोग घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां (White board become bullet proof room) बरसाने लगते हैं जिससे टीचरों के साथ-साथ बच्चों की जान को भी बहुत ज्यादा खतरा होता है. इस समस्या से निजात पाने के लिए अमेरिका में गजब का तरीका अपनाया जा रहा है.

ट्विटर यूजर गिलियन ब्रुक्स (Gillian Brooks) ने हाल ही में एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें एक क्लासरूम को बुलेटप्रूफ (bullet proof safe room in class viral video) सुरक्षा कमरा बनते दिखाया गया है. वीडियो में एक क्लासरूम को बंकर बनाते दिखाया गया है. बंकर यानी वो जगह जहां से गोलियों या बम के हमलों से बचा जा सके. अमेरिका में होने वाले हमलों के मद्देनजर बच्चों की ऐसी सुरक्षा बहुत जरूरी है और ये बुलेट प्रूफ रूम काफी कारगर है.

Here is the safe room in action! While it’s simple to put in place, both teachers with one in their classroom said they keep them set up and students use them as sensory or hang out rooms https://t.co/QGDh2gFxj1 pic.twitter.com/5FEgGTNt1L

— Gillian Brooks (@GillianBNews) March 13, 2023