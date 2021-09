सफाई कर्मचारी की वजह से बच गई रोड क्रॉस कर रहे बच्चे की जान! सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियोज नजर आ जाते हैं जिन्हें देखकर घबराहट (Shocking Video) हो जाती है. सड़क हादसों से जुड़े दर्दनाक वीडियोज (Road Accident Videos) काफी शॉकिंग होते हैं. हाल ही में एक और शॉकिंग वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्चा रोड क्रॉस (Boy Crossing Road Video) करते नजर आ रहा है और उसी बीच दूसरी ओर से एक गाड़ी तेज रफ्तार में आती दिख रही है. कुछ पल के लिए लगता है कि बच्चे के साथ दुर्घटना होना निश्चित है मगर तभी फरिश्ता बनकर वहां मौजूद एक शख्स उसकी जान बचा लेता है.

ट्विटर पर रेक्स चैपमैन नाम के यूजर ने एक बेहद हैरान कर देने वाला वीडियो शेयर किया है जिसके देखर कोई भी दंग रह जाएगा. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कैमरे की ओर से एक बच्चा मुख्य रोड की तरफ भागते हुए जा रहा है जबकि उसी वक्त एक कूड़ा बीनने वाली गाड़ी वहां से गुजरती है. बच्चा रोड के एक ओर देख रहा होता है कि उतनी देर में एक कार दूसरी ओर से बच्चे की दिशा में बढ़ती रहती है. बीच में कूड़ा बीनने वाली गाड़ी के खड़े रहने के कारण ना ही बच्चे को कार नजर आती है और ना ही कारवाले को बच्चा दिखाई देता है. बच्चा कुछ पल रोड की तरफ देखने के बाद दौड़ते हुए रोड क्रॉस करने लगता है और दूसरी तरफ से कार उसकी ओर बढ़ती है. जब दोनों बिल्कुल ही नजदीक आ जाते हैं तभी कूड़ा बीनने वाला सफाई कर्मी (Sanitation Worker) गाड़ी से नीचे कूदता है और अचानक से बच्चे को पकड़कर पीछे खींच लेता है. ये सब कुछ इतनी जल्द हो जाता है कि प्रतिक्रिया का समया ही नहीं बचता मगर उतने कम वक्त में भी सफाई कर्मी सूझबूझ से बच्चे की जान बचा लेता है.

