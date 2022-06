सासाराम रेलवे स्टेशन पर हर दिन पढ़ने आते हैं प्रतियोगी छात्र? जानें वायरल फोटो की सच्चाई

उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्र देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और उसमें अपना जलवा बिखेरने के लिए फेमस हैं. बिहार की बात करें तो यहां से कई लोग सिविल सेवाओं में अपना कमाल दिखाते रहते हैं. कई छात्र ऐसे भी हैं जो दुर्गम इलाकों से आते हैं मगर उनके अंदर कुछ करने की ऐसी लगन होती है कि वो अपनी मजबूरियों के खिलाफ जाकर भी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करते हैं. ऐसे छात्रों से जुड़ी एक तस्वीर इन दिनों खूब चर्चा में है. ये तस्वीर बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन (Sasaram railway station viral photo) की है. इस स्टेशन पर कई विद्यार्थी (students studying on sasaram station platform) पढ़ते दिखाई दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर अक्सर सासाराम रेलवे स्टेशन की तस्वीर वायरल (Sasaram students studying on railway station) होने लगती है जिसमें नजर आ रहा है कि छात्रा स्टेशन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं. पिछले दिनों ये फोटो फिर से चर्चा में थी. फोटो के साथ दावा किया जा रहा है कि सासाराम रेलवे स्टेशन पर हर दिन सुबह के 2 घंटे के लिए बच्चे पढ़ने आते हैं. इनमें से कई वो बच्चे होते हैं जिनके घर ग्रामीण इलाकों में हैं जहां लाइट की काफी समस्या है. स्टेशन पर 24 घंटे बिजली का फायदा उठाने के लिए वो यहां आते हैं और प्रशासन ने उन्हें आने-जाने की अनुमति दे रखी है.

For two hours every morning and evening, both the platforms 1 and 2 of the Sasaram railway station turn into a coaching class for young people who are aspirants for all competitive exams. The main reason is there is 24 hours power supply in the station. #IndianRailways pic.twitter.com/povaRB1Voy

— Ananth Rupanagudi (@Ananth_IRAS) October 2, 2021