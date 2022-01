पुरातत्वविदों को यहां मिला 4500 साल पुराना हाइवे, आसपास मिले 18 हजार से ज्यादा मकबरे!

हमारी दुनिया कई ऐसी हैरान करने वाली चीजों (Amazing Things on Earth) से बनी है जिनके बारे में जब को सुनता है तो दंग रह जाता है. कई बार पुरातत्वविदों (Archaeologists) को ऐसी नई-नई चीजों के बारे में पता चलता है जो काफी शॉकिंग होती हैं. हाल ही में एक ऐसी ही अनोखी चीज साउदी अरब में मिली है. यहां आर्कियोलॉजिस्ट्स को 4500 साल पुराना हाइवे नेटवर्क (Archaeologists find 4500 year old highway in Saudi Arabia) मिला है. यही नहीं, इसके आसपास सैंकड़ों मकबरे हैं जिनकी कंडीशन ठीक बताई जा रही है.

सीएनएन (CNN Saudi Arabia News) की रिपोर्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया (University of Western Australia) के रिसर्चर्स ने पिछले 1 साल में हेलिकॉप्टर के जरिए हवाई सर्वेक्षण किया है. साथ ही ग्राउंड सर्वे भी किया जा चुका है. रिपोर्ट की मानें तो वैज्ञानिक सैटेलाइट से प्राप्त हुई तस्वीरों की जांच-पड़ताल भी करते आए हैं. होलोसीन जर्नल में छपी रिसर्च के अनुसार 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में वैज्ञानिकों को रास्ते मिले हैं. इस रिसर्च के लीड ऑथर मैथ्यू डैल्टन (Mathew Dalton) हैं.

मिले 18 हजार मकबरे

रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि जो हजारों साल पुराने रास्ते मिले हैं, उनके अगल-बगल करीब 18 हजार मकबरे भी मिले हैं. रिसर्चर मेलिसा केनेडी ने कहा है कि ये मकबरे भी 4500 साल पुराने (4500 year old highway network and pathway) हैं. उनमें या तो अकेले एक इंसान या फिर ग्रुप में लोग दफ्त किए गए थे. चौंकाने वाली बात ये है कि मकबरे सही सलामत थे. अब टीम इन 18 हजार मकबरों (18 thousand tomb in saudi arabia) में से 80 की खोदाई कर उनके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश में लगी हुई है.

हाइवे के किनारे क्यों बनाए गए थे मकबरे?

शोधकर्ता इस बात से हैरान हैं कि रास्तों के किनारे मकबरे बनाए गए थे. अब वो अलग-अलग प्रकार के अंदाजे लगा रहे हैं जिससे ये पता लगाया जा सके कि मकबरे बनाने का का क्या कारण था. एक अंदाजा ये है कि हाइवे, मकबरों से पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं. उसके अगल-बगल जमीन पर अपना हक दिखाने के लिए मकबरे बनाए गए होंगे. ये भी दावा किया जा रहा है कि लोगों ने अपने प्रियजनों को रास्तों के बगल में इसलिए भी दफनाया होगा जिससे वो आते-जाते उन्हें देख सकें. जानकारों का मानना है कि ये हाइवे यमन तक गए होंगे क्योंकि यमन और उत्तरी सीरिया में भी ऐसी कब्र मिली हैं.

