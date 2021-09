गूगल मैप पर रास्ता खोज रहे युवक को दिखा कुछ ऐसा कि उड़ गए होश! सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा स्क्रीनशॉट

अगर आप स्मार्टफोन चलाते होंगे तो आपको पता होगा कि गूगल मैप (Google Map) क्या होता है. गूगल मैप एक मोबाइल एप (Mobile App) है जिसकी मदद से लोगों रास्ता ढूंढने यानी नैविगेशन (Navigation) में मदद मिलती है. ये एप ऑनलाइन मैप है जो आपके शहर के गली-मोहल्ले से लेकर दूसरे देशों के गली मोहल्लों तक की जानकारी देता है. लोग इस एप की मदद से अपनी ट्रैवलिंग को आसान बनाते हैं और मैप भी काफी कारगर साबित होता. एक युवक ने भी इस मैप के सहारे रास्ता खोजने की कोशिश की मगर रास्ता ढूंढते हुए उसे मैप पर कुछ ऐसा दिख गया जिसे देखते ही उसके होश उड़ गए.

गूगल मैप पर ‘पृथ्वी के केंद्र में छेद’ (फोटो: Twitter/@ViralBombs)

हुआ यूं कि ब्रिटेन (Britain) में रहने वाला 12 साल का रॉरी चैपमैन (Rory Chapman) ब्रिटेन के ही एक टापू लिटल हिल्ब्रे आइलैंड (Little Hilbre Island) पर अपने माता-पिता के साथ घूमने गया था. उन लोगों को एक रोज टहलने जाना था तो उसने गूगल मैप पर टहलने के लिए रास्ते की तलाश की. जब उसने मैप पर आइलैंड का नक्शा (Map) खोला तो उसके होश उड़ गए. आइलैंड एक बेहद अजीबोगरीब जगह (Weird Place) थी जिसका नाम अंग्रेजी में लिखा था ‘पृथ्वी के केंद्र में छेद’ (Hole to the Centre of the Earth). इस जगह को एक टूरिस्ट स्पोट की तरह से मैप पर दर्ज किया गया था. रॉरी ने डेली स्टार से बात करते हुए बताया कि जब वो लोग टापू पर आने वाले थे तो उससे पहले उन लोगों ने मैप पर काफी रिसर्च की हुई थी मगर तब उसे ऐसी कोई जगह नहीं दिखी थी. रॉरी ने कहा- “जैसे ही मैंने इस जगह के बारे में पढ़ा तो मैं दंग रह गया कि क्या वहां पर बहुत बड़ा छेद है या किसी ने उसे खोदा है!”

अब नहीं दिख रही मैप पर ये लोकेशन (फोटो: Google Maps)

रॉरी ने ये देखने ही अपने पिता को भी दिखाया जो खुद भी काफी हैरान हुए. जब इस सक्रीनशॉट को उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया तो बाकी लोग भी काफी हैरान हुए. कुछ लोगों ने फिर खुद से भी जांच की मगर उन्हें ऐसी कोई जगह नहीं मिली जिससे लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि शायद उसे डिलीट कर दिया गया है. आपको बता दें कि गूगल मैप पर सर्च करने पर हमें भी ऐसी कोई जगह नहीं दिखाई दी.