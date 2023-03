Viral Video: स्कूल बस चलाते हुए ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, बच्चे ने संभाला स्टीयरिंग व्हील! टाल दिया हादसा

सड़क हादसे कहीं भी और कभी भी हो सकते हैं. अक्सर लोग कहते हैं कि हादसे सामने वाले की गलती से होते हैं, ये बात भी पूरी तरह सच नहीं है. कई बार खुद की गलती भी होती है….और कई बार किसी की गलती नहीं होती, फिर भी हादसा हो जाता है. हाल ही में एक बस का भी एक्सिडेंट हो जाता अगर एक छोटा बच्चा मदद के लिए आगे नहीं आता! जब आप इस घटना का वीडियो (Bus driver heart attack video) देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इसमें गलती बस ड्राइवर की बिल्कुल भी नहीं थी.

ट्विटर अकाउंट @Enezator पर अक्सर अजबगजब वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया गया है जो लोगों को काफी चौंका रहा है. इस वीडियो में एक स्कूल बस (School bus driver heart attack in bus video) के अंदर का सीन देखने को मिल रहा है. किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े साधन को चलाने वाले ड्राइवरों की नौकरी काफी चुनौतीपूर्ण होती है क्योंकि उनके ऊपर यात्रियों की जिम्मेदारी होती है. पर अचानक ड्राइवर को ही कुछ हो जाए तब क्या होगा!

School bus driver suffers heart attack and 13-year-old gets behind the wheel and saves all children’s lives pic.twitter.com/V0hoandvnt

— Great Videos (@Enezator) March 22, 2023