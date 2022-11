10 हजार सालों से गुफा में रह रही हैं ये दुर्लभ मछलियां, शोध से चला चौंकाने वाले राज का पता!

दुनिया में कई तरह के विचित्र जीव हैं जो अलग-अलग जगहों पर रहते हैं और वही उनका हैबिटैट यानी निवास बन जाता है. जमीन पर रहने वाले या फिर पानी के अंदर रहने वाले जीव अपनी खास टेरिट्री बना लेते हैं. पर इनमें से कुछ ऐसे भी जीव हैं जो सालों से एक छोटी सी गुफा में रह रहे हैं. हम बात कर रहे हैं मछली की एक प्रजाति की जो अमेरिका (Fish living in cave America) की एक गुफा में पाई जाती है और 10,000 सालों (Fishes living in cave for 10000 years) से रह रही है.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने ‘दुनिया की सबसे अकेली मछलियों’ (World’s most lonely fishes) का पता लगा लिया है जो 10 हजार सालों से एक गुफा में रह रही हैं. इस गुफा का नाम डेविल्स होल है जो नेवादा (Devil’s Hole, Death Valley, Nevada) के डेथ वैली में है. ये गुफा सिर्फ 152 मीटर गहरी है और इस मछली की छोटी सी आबादी यहां लंबे वक्त से मौजूद है. इस मछली का नाम है पप फिश (Pup Fish). ये किसी भी दुर्गम परिस्थिति या हालात में रहने में कारगर साबित होती हैं.

नवादा के डेथ वैली में ये मछलियां डेविल्स होल नाम की गुफा में रहती हैं. (फोटो: Canva)

10,000 सालों से एक गुफा में रह रही हैं मछलियां

ये गुफा दुनिया में रीढ़ की हड्डी वाले किसी भी जीव की तुलना में सबसे छोटा प्राकृतिक निवास स्थान है. इतनी छोटी जगह होने के कारण यहां मछलियों के लिए प्रजनन करने के साथियों की कमी है. ऐसे में ये परिवार में ही प्रजनन करते हैं जिसे Inbreeding कहते हैं. इसी कारण से ये मछलियां विलुप्त होने के कगार पर हैं. बर्कले के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया (University of California) के वैज्ञानिकों ने इन मछलियों (most inbred fish in world) पर शोध किया है और उनके जीन की जांच तक ये पता लगाया है कि उनके जिनोम का 58 फीसदी एक ही परिवार का हिस्सा है. वैज्ञानिकों ने कहा कि ये काफी ज्यादा है.

क्या होता है इनब्रीडिंग

आपको बता दें कि इनब्रीडिंग (What is inbreeding) का अर्थ होता है जब जीव अपने ही परिवार में प्रजनन कर के अपनी आबादी बढ़ाएं. ये जीवों के लिए काफी नुकसानदेह होता है. इसका कारण है कि इनब्रीडिंग की ही वजह से उनके अंदर वही बीमारियां या विकार चले आते हैं जो उनके परिवार में दूसरों को होते हैं. इससे उनके अंदर मॉर्टैलिटी रेट भी बढ़ जाता है और इस तरह वो लोग जल्दी विलुप्त हो जाते हैं.

