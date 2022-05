रहस्यमयी बंदर को देख हैरानी में पड़ गए वैज्ञानिक, दो अलग प्रजातियों से पैदा हुए जीव पर कर रहे रिसर्च

दुनिया में कई ऐसे जीव हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों को अभी तक पूरी जानकारी नहीं है. वो इन जीवों से जुड़ी हर चीज के बारे में नहीं जानते. हैरानी तो तब होती है जब वैज्ञानिकों की नजर में पहली बार कोई जीव आता है. ऐसा ही एक वाकया कुछ सालों पहले सामने आया था जब वैज्ञानिकों को एक रहस्यमयी बंदर मलेशिया के जंगलों (scientists found mysterious monkey in Malaysia) में दिखाई दिया. अब इस बंदर पर रिसर्च (Research on hybrid monkeys) के बारे में सोचा जा रहा है.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार मलेशिया के बॉर्नियो रेनफॉरेस्ट (Borneo rainforest, Malaysia) में, किनबाटैंगन नदी (Kinabatangan river) के पास साल 2017 में वैज्ञानिकों को एक रहस्यमयी बंदर नजर आया था. चौंकाने वाली बात ये थी कि इस बंदर के अस्तित्व के बारे में वैज्ञानिकों को भी कोई जानकारी नहीं थी. जब पहली बार उन्होंने उसे देखा तो उनका दावा था कि या तो वो कोई अलग ही जीव है या फिर दो प्रजाति के बंदरों (2 different species of monkeys producing hybrid monkeys) से मिलकर बना है जो जंगल में अपनी जगह बनाने के लिए एक दूसरे से प्रतियोगिता में रहते हैं.

