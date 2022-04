जिसे नानी के अंतिम संस्कार की राख समझ रहा था परिवार, वो निकली कोई और चीज! जानकर दंग हुए लोग

परिवार के किसी भी सदस्य के मरने का दुख बेहद दर्दनाक होता है. मगर इस दुख के बीच जब पता चले कि जिसे मरने वाले की राख समझ लोग रो रहे हैं, वो कुछ और है तो बेशक सबका हैरान होना लाजमी है. हाल ही में ऐसा ही ब्रिटेन में भी हुआ. यहां एक परिवार ने अपनी नानी के अंतिम संस्कार के बाद उनकी राख को फैलाकर उसके पास एक शोक सभा बुलाई गई. मगर डेढ़ साल बाद पता चला कि जिस राख को उन्होंने फैलाया (Family scattered wrong ashes on grandmother) था वो किसी और की ही राख थी.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार स्कॉटलैंड के कर्कैल्डी (Kirkcaldy, Scotland) की रहन वाली 54 साल की महिला एलीन मैकक्लीन (Eileen McClean) 6 बच्चों की नानी थीं. उनकी मौत नवंबर 2020 में हुई थी और 3 दिसंबर को कर्कैल्डी शवदाहगृह (Kirkcaldy Crematorium) में उनके लिए सर्विस का खास इंतजाम किया गया था. इस मौके पर परिवार ने भारी मन से उनकी राख को जमीन पर बिछाया था और लोगों ने उनको याद किया था.

शवदाहगृह ने बताई चौंकाने वाली बात

मगर अब शवदाहगृह ने अपनी तरफ से हुई बड़ी गलती के बारे में परिवार से खुलाया किया है जिसे जानकर वे सभी दंग रह गए हैं. रिपोर्ट के अनुसार महिला की राख को उसके परिवार ने वहीं डाला था जहां उसकी मां और पिता की राख को दफ्नाया गया था. मगर अब शवदाहगृह ने बताया है कि गलती से परिवार को किसी और की अस्थियां पकड़ा दी गईं और उनके मां की राख पिछले डेढ़ लासों से शेल्फ (Granny’s ashes kept on shelf for more than 1 year) पर रखी हुई है.

गर्दा या किसी और शख्स की राख होने का है शक

महिला की 36 वर्षीय बेटी मैरी न्यूलैंड्स (Mary Newlands) का कहना है कि जब उन्होंने उसी जगह पर मां की राख को काफी दिनों तक पड़े देखा तो उन्हें भी शक हुआ कि आखिर राख अभी तक वहां से झड़ी क्यों नहीं. अब जब उन्हें शवदाहगृह से इस बारे में पता चला है तो वो हैरान होने के साथ दुखी भी हैं कि उनकी मां की राख को इतना इंतजार करना पड़ा. उन्हें शक है कि या तो उन्होंने किसी के द्वारा जुटाया हुआ गर्दा, मां की राख समझकर फैला दिया था या फिर किसी गरीब के परिवार के शख्स की राख को फैलाया जो पेपरवर्क नहीं कर पाया होगा. इस बारे में शवदाहगृह ने भी माफी मांगी है मगर उनका कहना है कि इसमें किसी की भी गलती नहीं है. अब एक बार फिर परिवार को नानी की राख फैलाने के ट्रेडिशन को फिर से पूरा करना होगा.

