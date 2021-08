सालों से महिला ने नहीं की थी घर की सफाई, फ्रीज खोलते ही निकली सड़ रही लाश!

स्कॉटलैंड (Scotland) के लिविंगस्टोन (Livingston) से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसे जानकर कोई भी हैरान हो जाएगा और पेट लवर्स की आंखों से आंसू आ जाएंगे. यहां एक महिला ने अपने डॉग के साथ ऐसा बरताव किया कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है. इस महिला ने अपने कुत्ते (Dog) की लाश (Dead Body) को फ्रीज (Fridge) में छुपाए रखा. इसके पीछे की वजह भी बेहद अजीबोगरीब है.

कर्स्टी मैक्नील (Kirsty McNeil) नाम की 40 साल की महिला पर ये आरोप है कि उसने अपने तीन कुत्ते और दो बिल्लियों का ठीक से ध्यान नहीं रखा जिसके चलते उनमें से एक कुत्ते की दर्दनाक मौत हो गई और बाकी दो कुत्तों की हालत भी खराब थी. ये वाकया साल 24 नवंबर 2019 का है जब एक स्कॉटिश संगठन एसएसपीसीए (Scottish Society for Prevention of Cruelty to Animals) को एक अज्ञात कॉलर ने ये सूचित किया कि कर्स्टी अपने जानवरों का ठीक से ध्यान नहीं रख रही है. जब एसएसपीसीए के लोग उसके घर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उसका घर बेहद गंदा था और घर में जानवरों के मल और पेशाब की दुर्गंध आ रही थी. घर के गंदे होने के साथ-साथ महिला के जानवर भी बेहद गंदगी से रह रहे थे. वो कमजोर नजर आ रहे थे और उनकी तबीयत भी खराब थी. उसी दौरान जब महिला का फ्रीज चेक किया गया तो वहां से महिला के तीसरे कुत्ते की सड़ी हुई लाश मिली (Dead Body of Dog in Fridge). इस कुत्ते का नाम कूपर था. उसका शरीर और रोएं इतने गंदे हो गए थे, और लाश भी इतनी सड़ चुकी थी कि ये पता लगा पाना भी मुश्किल था कि वो किस ब्रीड का कुत्ता है.

एसएसपीसीए के लोगों ने बाकी के जानवरों को वहां से सुरक्षित निकाला और कूपर की बॉडी को फॉरेंसिक विभाग को दिया गया. जिससे ये पता चला कि उसकी मृत्यु ऑर्गन फेलियर यानी शरीर के अंदरूनी अंगों के काम ना करने की वजह से हुई है. जांच से पता चला कि कुत्ते को ना ही भर पेट खाना दिया जाता था और ना ही उसकी ठीक से देखभाल की जाती थी. जिसकी वजह से उसके नाखून बढ़ गए थे जो मुड़कर उसके पैर के अंदर ही धंस गए थे. उसके रोएं पर उसके मल और मूत्र के धब्बे पड़े थे. बाकी दोनों कुत्ते भी बेहद दुबले हो गए थे.

मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए. हाल ही में महिला ने अपने आपको कोर्ट में निर्दोष भी बताया. उसने माना कि 24 सितंबर 2019 से 24 नवंबर 2019 के बीच उसने अपने घर में किसी का भी ध्यान नहीं रखा. उसके तीनों बच्चे, पेट और उसकी बूढ़ी मां जिनको डिमेंशिया की समस्या थी, वे सभी इस वक्त में जूझ रहे थे. महिला के वकील ने कोर्ट में कहा कि बेशक उसने किसी का ध्यान नहीं दिया लेकिन उसके पीछे भी एक कारण है. उस दौरान महिला एक हिंसक रिश्ते से बाहर निकली थीं. महिला ने ये भी माना कि वो अपने जानवरों को खाना भी ठीक से नहीं देती थीं जिसके कारण उनकी ये हालत हुई. उसी बीच महिला की मां की मौत हो गई थी. उनके वकील ने कहा कि उन्होंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, बल्कि वो खुद डिप्रेशन से गुजर रही थीं. कोर्ट ने कर्स्टी मैक्नील को अगले 5 साल तक कोई भी पेट पालने से प्रतिबंधित कर दिया है. इसके साथ ही अब मामले की अगली सुनवाई इसी साल 16 नवंबर को बुलाई गई है जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा.