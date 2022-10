पानी में एक दूसरे का हाथ पकड़कर सोते हैं ये जीव, वीडियो देखकर उमड़ने लगा लोगों के मन में प्यार

दुनिया में जितने भी जीव हैं, सबकी अपनी विशेषताएं हैं जो उन्हें सबसे अलग बनाती हैं. पर इन सभी में एक चीज कॉमन है जो इनके अंदर एकता का भाव भी स्थापित करती है, वो है भरोसा. जीव झुंड में इसी लिए रहते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा होता है कि साथ रहकर ही वो सुरक्षित हैं. हाल ही में एकता का एक प्यारा उदाहरण एक वायरल वीडियो में देखने को मिला जिसमें दो समुद्री ऊदबिलाव (Sea Otters holding hand video) नजर आ रहे हैं.

ट्विटर अकाउंट ‘प्यूबिटी’ पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (amazing videos) शेयर किए जाते हैं. हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें दो ऊदबिलाव यानी ओटर्स (Why Otters hold hand in water) नजर आ रहे हैं. ये ऊदबिलाव की पानी में रहने वाली प्रजाति है जो प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं. कुर्ली आइलैंड से एलुशियन आइलैंड तक, कैलिफोर्निया तट के दक्षिण में ये जीव पाए जाते हैं. ये केकड़ों, शेलफिश और समुद्री अर्चिन को खाकर जीवित रहते हैं.

