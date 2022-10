23 साल में करोड़पति बन गई महिला, रईसी ऐसी कि कुत्ते के लिए प्लेन से जाकर खरीदा 83 हजार का पट्टा!

अक्सर जो लोग मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, उनके शौक भी इतने बड़े होते हैं कि गरीब व्यक्ति तो दूर, जब एक मध्यम वर्ग का भी उनके किस्सों को सुनता है तो दंग रह जाता है. ऐसे ही किस्से अमेरिका (American woman become self made millionaire) की रहने वाली एक महिला के हैं जो कम उम्र में करोड़पति बन गई और अब ऐसे खर्चे करती है जिनके बारे में सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा. हालांकि, इस महिला की खासियत ये है कि वो अपने दम पर, कड़ी मेहनत से अमीर बनी है.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार 23 साल की लिन्से डोनावन (Linsey Donavan) मॉडलिंग और रियल एस्टेट (how to invest in real estate) में पैसे लगाकर करोड़पति बन चुकी हैं. अब इस उम्र में वो खुशहाल जिंदगी बिताती हैं और उनके शौक भी अमीरों वाले हैं. ट्रूली वेबसाइट से बात करते हुए लिन्से से बताया कि वो फ्लोरिडा के पाम बीच (Palm Beach, Florida) से लॉस एंजेलिस (Los Angeles) के बीच अक्सर यात्रा करती हैं जहां वो अपने सपनों का घर तलाश रही हैं. इसी बीच एक बार उनके कुत्ते को पट्टे (Woman spend 2 lakh rupees on dog) और लीश की जरूरत पड़ी. तब वो 4 हजार किलोमीटर की यात्रा कर लॉस एंजेलिस के रोडियो ड्राइव गईं जहां से उन्होंने कुत्ते के लिए शॉपिंग की.

कुत्ते पर खर्च कर दिए 2 लाख रुपये

लिन्से ने बताया कि उन्होंने अपने पालतू जानवर के लिए 83 हजार रुपये का लूई विट्टो (Louis Vuitton collar for dog) कंपनी का पट्टा खरीदा और कंपनी के लोगो से बनी एक लीश यानी डोरी खरीदी जिससे कुत्तों को पकड़ते हैं. उन्होंने कुत्ते के लिए कुल 2 लाख रुपये से ज्यादा की शॉपिंग की. हालांकि, उन्होंने बताया कि वो हमेशा स्मार्ट शॉपिंग करने में यकीन रखती हैं जिससे कि वो पर्याप्त पैसे रियल एस्टेट में लगा सकें. अब आपको लग सकता है कि वो किसी अमीर पिता की बिगड़ी हुई बेटी होंगी जो इस तरह पैसे लुटाती हैं मगर सच तो ये है कि वो अपनी मेहनत से इतनी अमीर बनी हैं.

कम उम्र से थी नौकरी करने की चाहत

उन्होंने कहा कि वो 10 साल की उम्र से नौकरी करना चाहती थीं. 17 साल की उम्र तक वो फैशन लाइव स्ट्रीमिंग कर के लगभग हर दिन 42 हजार रुपये तक कमाने लगी थीं. धीरे-धीरे उन्होंने वो पैसे रियल एस्टेट में निवेश किए और आज खुद के लिए बड़ी कमाई का जरिया खोज लिया है.

