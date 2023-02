मगरमच्छ के साथ सेल्फी लेने की चढ़ी सनक, जीव के पास ही जमीन पर लेटकर देने लगे पोज! वायरल हो रही फोटो

मगरमच्छ कितना खूंखार जीव है इसका अंदाजा तो उसी को होता है जिसका पाला कभी न कभी उससे पड़ा हो. पर टीवी या सोशल मीडिया वीडियोज में मगरमच्छ के खौफनाक वीडियोज देखकर भी आपको इस बात का अंदाजा तो होगा कि उस जीव के पास जाना सबसे बड़ी बेवकूफी है. ये बेवकूफी हाल ही में दो युवकों ने की जिनके ऊपर मगरमच्छ (Selfie with crocodile) के साथ सेल्फी लेने का भूत सवार हो गया. फिर उन्होंने ऐसी हरकत कर दी जिसे देखकर सबके होश उड़ गए.

ट्विटर अकाउंट @touronsofyellowstone नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐसे लोगों की फोटोज और वीडियोज शेयर किए जाते हैं जो अमेरिका के जंगली इलाकों और नेशनल पार्क्स में जाकर बेवकूफी भरी हरकतें करते हैं और खुद को खतरे में डालते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक फोटो शेयर की गई जो फ्लोरिडा के एवरग्लेड नेशनल पार्क (Everglade National Park, Florida) की है.

फोटो में दिख रहे लोगों की खूब आलोचना हो रही है. (फोटो: Instagram/@touronsofyellowstone)

सेल्फी के लिए मगरमच्छ के सामने लेट गए दो लोग

इस फोटो में जंगली इलाके बीच से गुजरने वाला एक रास्ता दिख रहा है जिसपर दो लोग लेटकर सेल्फी (Tourists lie down in front of alligator) ले रहे हैं और उनके सामने एक महिला खड़ी होकर उनकी फोटो खींच रही है. खौफनाक बात ये है कि जमीन पर लेटे दोनों लोग असल में पीछे मौजूद एक मगरमच्छ के साथ सेल्फी ले रहे हैं. मगरमच्छ काफी बड़ा है और उनकी ओर ही बढ़ता दिख रहा है. इतने खौफनाक जीव के पास पहुंचकर ऐसी हरकत करना बेवकूफी ही है.

फोटो हो रही वायरल

इस फोटो को 5 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है और कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने मजाक में कहा कि अगर मगरमच्छ उनके सिर को खाएगा तो उसे बहुत कुछ उसमें से खाने को नहीं मिलेगा क्योंकि उनके पास दिमाग ही नहीं है. एक ने कहा कि शायद उन लोगों ने कभी देखा ही नहीं है कि मगरमच्छ कितनी तेज दौड़कर हमला कर सकते हैं. एक ने कहा कि जीव के सामने अपने आप ही खाना परोसा है. एक ने कहा कि इनसे बड़े बेवकूफ पहले कभी नहीं देखे. एक ने कहा कि ये जंगली जानवरों का अपमान है.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news