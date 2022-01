मालिक की मौत के 2 महीने बाद भी कब्र छोड़ने के तैयार नहीं पालतू बिल्ली! भयंकर ठंड में भी पास बैठी आई नजर

इंसानों और जानवरों का रिश्ता बेहद खास होता है. जानवरों में कहा जाता है कि सबसे वफादार जानवर कुत्ता (Faithful Dogs) होता है जो अपने मालिक का साथ अंत तक कभी नहीं छोड़ता. वफादारी के मामले में बिल्लियों का नाम कुछ खराब है. मगर सर्बिया में एक ऐसी बिल्ली (Serbia Faithful Cat) है जिसने इन कहावतों को गलत साबित कर दिया है. बिल्ली ने मरने के बाद भी अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ा और ठंड में भी उसकी कब्र (Cat Sits on Dead Owner’s Grave) पर उससे मिलने जाती रहती है.

ट्विटर यूजर लैवेडर ने पिछले साल नवंबर में एक ट्वीट शेयर किया था जिसमें एक बिल्ली, अपने मालिक की कब्र (Serbian Cat near dead owner grave after 2 months) के पास बैठी नजर आ रही है. इस पोस्ट के साथ लैवेडर ने बताया कि शेख मुआमेर जुकरोली (Sheikh Muamer Zukorli) की 6 नवंबर 2021 को मौत हुई थी. मगर उसकी बिल्ली, अंतिम संस्कार के बाद भी अपनी मालिक के कब्र के पास से हटने को तैयार नहीं थी. लैवेडर ने बताया कि वो या तो वहीं टहलती रहती है या फिर कब्र पर बैठी नजर आ जाती है. मरने के बाद भी वो अपने मालिक के पास रहना चाहती है.



मालिक की मौत के 2 महीने बाद भी कब्र से नहीं हटी बिल्ली

तस्वीर में भूरी और सफेद बिल्ली कब्र के पास नजर आ रही थी. इस पोस्ट को लोगों ने काफी पसंद किया. हजारों लोगों ने इसे लाइक और रीट्वीट भी किया था. मगर उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात हाल ही में हुई. लैवेडर ने एक नई फोटो अपडेट के तौर पर बीते दिनों शेयर की जिसमें ठिठुरती ठंड में भी मालिक के कब्र के पास बैठी दिख रही है. फोटो के साथ शख्स ने लिखा- “मुआमेर की बिल्ली अभी भी यहीं है.” यानी 2 महीने बाद भी बिल्ल कब्र के पास से डटी नहीं है.

After Mufti Muamer Zukorlić passed away last week, his Cat has not left his Grave since his Funeral, and is always seen standing by the Grave of the Mufti.

Even in death, his Cat wants to be close to him no matter what. pic.twitter.com/BKP8bYD6MY

— Lavader (@LavBosniak) November 9, 2021