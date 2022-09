मर्दों को धोखा देने में एक्सपर्ट है ये महिला, 1000 को बना चुकी है शिकार! शादीशुदा भी करना चाहते हैं अफेयर

हाल ही में एक विदेशी वेबसाइट ने अपने सर्वे में पाया कि सितंबर (people cheat more in September) के महीने में लोग अपने पार्टनर्स को सबसे ज्यादा धोखा देते हैं. मगर धोखा देना महीने पर नहीं, इंसान पर निर्भर करता है. अगर वो अपने पार्टनर को चीट करना चाहता है तो वो महीने का इंतजार नहीं करेगा. इन दिनों एक महिला (woman affair with 1000 men) काफी चर्चा में है जिसका दावा है कि वो मर्दों को विवश कर देती है जिससे वो अपने पार्टनर को धोखा दे देते हैं. उसने बताया कि इसी वजह से उसे सितंबर का महीना पसंद है.

द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार ग्वेनेथ ली (Gweneth Lee) खुद को सीरियल किलर की तरह सीरियल चीटर (Woman serial cheater) बताती हैं. उनका दावा है कि वो 1000 पुरुषों (woman relationship with 1000 men) के साथ संबंध बना चुकी हैं. वो पुरुषों को मजबूर कर देती हैं कि वो अपने पार्टनर को धोखा देकर उनके नजीदक आएं. उन्होंने कहा कि सितंबर का महीना बेवफाई करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए उन्हें भी ये महीना बहुत पसंद है.

शादीशुदा मर्द भी करना चाहते हैं अफेयर

50 साल की ग्वेनेथ ने कहा कि उन्होंने कई शादीशुदा मर्दों के साथ भी संबंध बनाए हैं, साथ में अलग-अलग व्यवसाय के लोगों के साथ भी उनका अफेयर रहा है. फिल्म प्रोड्यूसर, फाइनैंस से जुड़े लोग, आदि जैसे कई लोगों के साथ उनका अफेयर अभी चल रहा है. वो मैरेड हैं मगर दूसरी महिला के साथ अफेयर चाहती हैं.

सितंबर के महीने में सबसे ज्यादा लोग करते हैं अफेयर

लंदन से लेकर कैलिफोर्निया तक ग्वेनेथ के अफेयर हैं. उन्होंने द सन से वेबसाइट इलिसिट एनकाउंटर्स के एक सर्वे को लेकर ये टिप्पणी की. आपको बता दें कि इस स्टडी में पाया गया कि 32 प्रतिशत महिलाएं और 34 प्रतिशत मर्द गर्मियों के बाद सितंबर के महीने से अपने पार्टनर को धोखा देने की शुरुआत करते हैं. इस महीने में अन्य महीनों के मुकाबले 22 प्रतिशत ज्यादा चीटिंग के मामले शुरू होते हैं. ग्वेनेथ ने कहा कि वो तलाकशुदा हैं, उनकी पहले शादी हो चुकी थी. मगर अब वो किसी लंबे रिश्ते को नहीं चाहती हैं. उनका कहना है कि मर्द इसलिए धोखा देते हैं क्योंकि वो अपने पार्टनर को देखकर बोर हो जाते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि वो शादीशुदा मर्दों को और अमीरों को पसंद करती हैं जो उनके महंगे गिफ्ट दिलाते हैं और लंबे वक्त तक रिश्ता नहीं चाहते. उनको काफी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है मगर उन्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है. उन्होंने बताया कि कई औरतें उन्हें घर तोड़ने वाली महिला कहती हैं.

