Shane Warne ने जब मानव विकास के सिद्धांत पर ही उठा दिया था सवाल! बंदर नहीं, एलियंस को मानते थे पूर्वज

ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिन गेंदबाज (Australia spin bowler) शेन वॉर्न के निधन (Shane Warne Death) से दुनिया सदमे में है. एक वक्त था जब ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, दुनिया के सभी देशों के लोग उनकी गेंदबाजी के दीवाने थे. आज जब वो हमारे बीच नहीं हैं तो लोग सोशल मीडिया पर उनकी गजब की बॉलिंग से जुड़े वीडियोज शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. शेन वॉर्न कई बार अपने बयानों के चलते सुर्खियों में. उनका एक ऐसा ही अजब-गजब बयान चर्चा में आया जब उन्होंने एलियंस (Shane Warne questioned human evolution theory) को इंसानों का पूर्वज बता दिया.

महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन (Charles Darwin theory of evolution) ने मानव विकास का सिद्धांत दिया था. जिसके तहत उन्होंने बताया था कि हम बंदर से इंसान बने हैं. मगर क्रिकेटर शेन वॉर्न इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे. साल 2016 में शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के एक टीवी रिएलिटी शो I’m A Celebrity…Get Me Out Of Here! में शामिल हुए थे जिसमें उन्होंने अपनी एक को-कंटेस्टेंट से ये बात कही थी.

एलियंस को बता दिया था इंसानों का पूर्वज

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार शो में साउथ अफ्रीका के जंगलों में वक्त गुजारने के दौरान शेन ने बॉनी लाइथगो नाम की पूर्व ब्रिटिश डांसर के कहा था कि उन्हें मानव विकास का सिद्धांत बकवास लगता है. उन्होंने कहा था कि अगर हम बंदर से जानवर बने हैं तो फिर ये बंदर इंसान क्यों नहीं बने, ये बंदर ही कैसे रह गए. तब शेन ने कहा था कि उन्हें लगता है कि हम बंदर से इंसान नहीं बने, बल्कि एलियंस (Shane Warne considered Aliens to be our ancestors) से बने हैं. यानी वो कहना चाहते थे कि हमारे पूर्वज एलियंस थे ना कि बंदर.

वॉर्न ने एलियंस को लेकर कही थी ये बात

अपनी बात को तर्क देते हुए शेन वॉर्न ने बॉनी को पिरामिड का उदाहरण दिया था. उन्होंने कहा था कि पिरामिड जैसी चीज को हमारे जैसे लोग नहीं बना सकते. रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा था- तुम इतने बड़े पत्थर रस्सी से नहीं खींच सकती और उन्हें ऊपर ले जाकर एक समान आकार में पिरामिड नहीं बना सकती. हम नहीं कर सकते. तो फिर किसने किया होगा! शेन ने कहा था कि वो दूसरी दुनिया के लोग रहे होंगे. उन्होंने कहा था कि उन लोगों ने सोचा होगा कि धरती पर नई दुनिया शुरू करेंगे और इंसानों पर अध्ययन करेंगे. जानकारी के लिए बता दें कि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के अनुसार उन्होंने ये नहीं कहा था कि इंसान प्रत्यक्ष तौर पर बंदरों से विकसित हुए पर उन्होंने कहा था कि इंसान और बंदरों के पूर्वज एक जैसे रहे होंगे जो वक्त के साथ विलुप्त हो गए.

