VIDEO: जब गोताखोरों का हुआ शार्क से सामना; विशाल आकार और नुकीले दांत के आगे चूहे जैसे दिखे इंसान!

दुनिया में कई ऐसे जीव हैं जो अगर इंसान के सामने आ जाएं तो उनकी रूह कांप जाती है. शेर, चीता, हाथी, मगरमच्छ जैसे ये जीव इंसान को मिनटों में खत्म कर सकते हैं. पर पानी के अंदर एक और बेहद खूंखार जीव है जिसके हमलों से जुड़ी खबरें चौंका देती हैं. हम बात कर रहे हैं शार्क्स की. आपने शार्क से जुड़ी कई फिल्में देखी होंगी जिसमें उनका हिंसक चेहरा नजर आया होगा पर इन दिनों एक वीडियो वायरल (Shark encounter video) हो रहा है जिसमें एक शार्क बेहद शांत दिखी और उसके ठीक सामने दो इंसान मौजूद थे.

ट्विटर अकाउंट @OTerrifying पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (shark viral video) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक विशाल शार्क (shark near to divers in water video) दिखाई दे रही है. शार्क से जुड़े कई हमले बेहद चौंकाने वाले रहे हैं. हमने आपको पहले शार्क्स के सबसे खतरनाक हमले के बारे में भी बताया था जिसमें 4 दिन में 150 लोगों को शार्क्स ने मौत के घाट उतार दिया था. पर इस वीडियो में अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है.

Way too close encounter with shark 🔊 pic.twitter.com/VxMELqW1w9 — OddIy Terrifying (@OTerrifying) October 27, 2022



शार्क से हुआ सामना

वीडियो में मछलियों का कोई विशाल पिंजड़ा नजर आ रहा है जिसमें कई तैरती मछलियां हैं मगर उन्हीं के बीच एक बहुत बड़ी शार्क भी है. उसका आकार इतना बड़ा है कि उसके सामने सारी ही मछलियां बौनी लग रही हैं. पर सिर्फ मछलियां ही नहीं, इंसान भी बौने लग रहे हैं. एक बड़े पत्थर के पीछे दो गोताखोर छिपे हैं और उनके सामने बड़ी शार्क तैर रही है. वो उन्हीं की ओर देख रही है. उसका आकार ही नहीं, उसके नुकीले दांत भी इतने बड़े हैं कि अगर वो उन दोनों इंसानों पर हमला कर दे तो एक बार में उन्हें नोच खाए! पर वीडियो के अंत तक वो शार्क उन्हें कुछ नहीं करती, सिर्फ मुंह खोलते हुए नजर आ रही है. वो उनके बेहद नजदीक आकर उन्हें छूती हुई भी दिख रही है पर कुछ कर नहीं रही है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 20 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि डाइवर्स इतना डर गए होंगे कि उनके पैर कांप रहे होंगे. एक ने कहा कि शार्क भी कमाल के जीव हैं, उनके इतने शेप और साइज हैं और सब एक दूसरे से बेहद अलग हैं. एक ने कहा कि जरूर उस शार्क का पेट भरा होगा नहीं तो वो इतनी शालीनता से तो कभी नहीं पेश आती.

