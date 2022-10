महिला ने मुर्गे को मारा पत्थर तो भेड़ों ने टीम बनाकर सिखाया सबक! IFS अधिकारी ने शेयर किया वीडियो

इंसान खुद को जानवरों से हर मामले में बेहतर मानता है पर भले ही इंसान विज्ञान के मामले में जानवरों से बेहतर हो पर एकता के मामले में वो जानवरों से जरा भी उच्च नहीं हैं. जानवर चाहे जिस भी प्रजाति के हों, वो अक्सर एक दूसरे की मदद करते दिख जाते हैं. शिकार करना तो प्रकृति द्वारा उनको दिया गया एक पहलू है पर हकीकत में वो साथी जीवों की परवाह भी करते हैं. इस बात का सबूत हाल ही में एक वीडियो में देखने को मिल रहा है जिसमें भेड़ों ने मिलकर एक महिला हमला (Sheeps protect chicken video) कर दिया क्योंकि उसने एक दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाया है.

आईएफएस अधिकारी सम्राट गौड़ा (Samrat Gowda IFS) अक्सर ट्विटर पर जानवरों से जुड़े अजबगजब वीडियोज (weird videos) पोस्ट करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें भेड़ और मुर्गे (sheep chicken video) मिलकर एक महिला (sheep attack woman hitting chicken) के खिलाफ टीम बनाकर हमला करते नजर आ रहे हैं. पालतू जानवर जब साथ में किसी फार्म या घर में रहते हैं तो एक दूसरे की फिक्र करने लगते हैं. ऐसे में जब एक को कोई नुकसान पहुंचाता है तो दूसरा उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है.

Animals decided to gang up and attack…. pic.twitter.com/6LT1mppTrO

— Dr.Samrat Gowda IFS (@IfsSamrat) October 19, 2022