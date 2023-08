फुटबॉल के मैदान में घुसा बिन बुलाया मेहमान! भगाने में छूटे सभी के पसीने, मजेदार Video हुआ वायरल

मैदान चाहे किसी भी खेल का हो, उसमें खिलाड़ियों को खेलते देखना आम बात है. मजा तो तब है जब मैदान पर खिलाड़ियों की जगह कोई बिन बुलाया मेहमान घुस जाए और निकलने का नाम ही ना ले. हमारा इशारा जानवरों की तरफ है. आपने कई ऐसे खेलों के वीडियोज देखे होंगे जिसमें कुत्ता, बिल्ली, सांप, गाय या कोई ऐसा जीव घुस जाता है जिससे खेल में रुकावट पैदा हो जाती है. हालांकि, जानवरों के घुसने के दृश्य होते बड़े ही मजेदार हैं. इन दिनों ऐसा ही एक मजेदार वीडियो वायरल (Sheep invade football field video) हो रहा है जिसमें एक बिन बुलाया मेहमान फुटबॉल मैदान में घुस आता है.

कनेडियन फुटबॉल टीम ‘Saskatchewan Roughriders’ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जो बेहद मजेदार है. इस वीडियो में एक भेड़, फुटबॉल मैदान (Sheep in football field viral video) में दौड़ती दिख रही है, और उसे भगाने की कोशिश में लोग जुटे हुए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार बीते रविवार को ‘Saskatchewan Roughriders’ और ‘Ottawa Redblacks’ टीम के बीच मुकाबला था. पर अचानक बीच में भेड़ आ गई जिसके कारण मैच को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा.

“Wool”’d you look at that! pic.twitter.com/JiORSasw4L

— Saskatchewan Roughriders (@sskroughriders) August 7, 2023