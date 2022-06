1 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद थे छोटी गर्दन वाले 'जिराफ'! पत्थर की तरह सख्त खोपड़ी भिड़ा कर करते थे लड़ाई

अगर हम आपसे कहें कि करीब 1.7 करोड़ साल पहले भी धरती पर जिराफ रहते थे क्या आप विश्वास करेंगे? मुमकिन है कि आप कर लें क्योंकि कई ऐसे जीव हैं जो लाखों-करोड़ों सालों से इस धरती पर रह रहे हैं, बस फर्क इतना है कि वो वक्त के साथ कुछ हद तक विकसित हो गए हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि उन जिराफों की गर्दन आज के जिराफ (Giraffe with small neck) जैसी नहीं, बल्कि किसी गधे या जेब्रा जेसी छोटी होती थी तो क्या अब आप विश्वास करेंगे?

शायद इस बात पर लोगों का विश्वास करना मुमकिन ना हो मगर हाल ही में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि 1.7 करोड़ (Scientists found 1.7 crore year old giraffe relative lived in China) साल पहले धरती पर जिराफ रहते थे जिनकी गर्दन छोटी होती थी. हालांकि, वो बिल्कुल आज के जिराफ नहीं थे, उन्हें हम आज के जिराफ के दूर के रिश्तेदार मान सकते हैं. लाइव साइंस वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उत्तरी चीन में मॉडर्न जिराफ के दूर के रिश्तेदार रहा करते थे जिनकी गर्दन बहुत मजबूत थी और उनकी खोपड़ी पत्थर (Giraffe relative helmet heads to fight over mating) की तरह सख्त थी. इसी के सहारे नर एक दूसरे से लड़ाई किया करते थे.

1.7 करोड़ साल पहले मौजूद रहे होंगे जिराफ के रिश्तेदार

2 जून को साइंस नाम की जर्नल में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सदियों पहले विलुप्त हो चुके जिराफ के इन रिश्तेदारों का नाम Discokeryx xiezhi रखा गया है. उनकी खोपड़ी के साथ-साथ उनके सिर पर हड्डी जैसी, प्लेट नुमा एक शील्ड लगी होती थी जो केराटिन की प्रोटेक्टिव लेयर में बंद होती थी. ये इतनी मजबूत थी कि इसे को ये जानवर एक दूसरे को भिड़ाते थे. यही टिशू आज के समय में सांड जैसे जीवों के सींघ में पाया जाता है. वैज्ञानिकों का दावा है कि ये एक तरह का हेल्मेट रहा होगा जो इनको भिड़ने में मदद करता होगा और हड्डियों को बचाता रहा होगा.

किसी लिए भिड़ाते होंगे सिर?

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मादा के साथ मेटिंग करने से पहले जिस तरह नर जिराफ आज के वक्त में अपने आपको बेहतर पार्टनर साबित करते हैं उसी प्रकार उस वक्त भी बेहतर साबित करने के लिए ये जीव लड़ा करते होंगे. आज के जिराफ एक दूसरे में अपनी गर्दन को फंसाकर लड़ते हैं तो तब के ये जीव अपने सिर को आपस में भिड़ाकर लड़ते रहे होंगे.

