VIDEO: सालों बाद दोस्त से मिलते ही युवक ने किया भांगड़ा, भूल बैठा कि विदेशी एयरपोर्ट पर है मौजूद!

इंसान की जिंदगी में उसके दोस्त बहुत एहमियत रखते हैं. दोस्ती इतनी खास होती है कि लोग उनके लिए जान दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं. वो लोग किस्मतवाले होते हैं जो अपने दोस्तों के साथ हमेशा एक ही शहर में साथ रह पाते हैं पर कई लोगों को अलग हो जाना पड़ता है. उसके बावजूद भी दूरियां, दोस्ती के बीच नहीं आतीं और जब वो मिलते हैं तो उनके बीच की गर्मजोशी दूरियों को खत्म कर देती है. ऐसा ही दो दोस्तों के साथ देखने को मिला जब वो सालों बाद मिले. दोनों इतने खुश हो गए कि उन्होंने एयरपोर्ट (Sikh boy doing Bhangra at airport) पर ही नाचना शुरू कर दिया.

ट्विटर अकाउंट @UB1UB2 पर हाल ही में एक वीडियो (Bhangra at airport video) शेयर किया गया है जो इंग्लैंड के हीथ्रो एयरपोर्ट (Heathrow Airport, England) का है. इस एयरपोर्ट पर जब दो दोस्त (friend bhangra at airport video) मिले तो वो अपने जज्बातों को रोक नहीं पाए और वहीं नाचने लगे. पैसे जब दोस्त साथ हों तो इंसान को शर्मिंदा नहीं होना पड़ता, वो साथ में कुछ भी कर सकते हैं, और फिर उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे.

This has to be one of the most legendary welcomes at Heathrow Airport pic.twitter.com/Wr9JbRv3Qg

— UB1UB2 Southall (@UB1UB2) October 21, 2022