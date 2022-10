ये हैं भारत की 'वंडर वुमन'! पुलिसकर्मी होने के साथ-साथ हैं सुपरमॉडल, बाइक और बॉक्सिंग का है जुनून

अमेरिका की फेमस कॉमिक्स कंपनी ‘डीसी कॉमिक्स’ की एक प्रसिद्ध सुपरहीरो है जिसका नाम है ‘वंडर वुमन.’ ये एक महिला है जिसके पास कमाल की शक्तियां हैं. यूं तो वो एक काल्पनिक किरदार है मगर भारत में ऐसी महिलाएं हकीकत में हैं जो अपने काम और जज्बे से वंडर वुमन कहलाने लायक हैं. आज हम सिक्कम की एक ऐसी ही ‘वंडर वुमन’ (Wonder Woman of India) के बारे में बताने जा रहे हैं जो पेशे से तो पुलिस ऑफिसर (Sikkim police officer do modelling) हैं मगर उसके साथ-साथ वो अपने और भी कई किरदारों के लिए जानी जाती हैं.

View this post on Instagram A post shared by Eksha Kerung (@ekshakerungofficial)



एक्षा हांग सुब्बा उर्फ ईक्षा केरुंग (Eksha Hang Subba aka Iksha Kerung) जब 19 साल की थीं, तब उन्होंने साल 2019 से सिक्कम पुलिस फोर्स (Sikkim police officer supermodel) को जॉइन किया था. यूं तो वो अपने फर्ज को बखूबी निभाती हैं मगर उन्होंने खुद को सिर्फ एक ही दायरे में नहीं बांधा है. पुलिसकर्मी होने के साथ-साथ वो एक सुपरमॉडल हैं क्योंकि मॉडलिंग (Woman police officer model and boxer) उनका हमेशा का सपना रहा है. यही कारण है कि वो MTV सुपरमॉडल ऑफ द ईयर सीज़न-2 में भी भाग ले चुकी हैं जिसमें एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा से उन्हें खूब तारीफ मिली थी.

View this post on Instagram A post shared by Eksha Kerung (@ekshakerungofficial)



मॉडलिंग का है शौक

अगर इतने में ही आप ईक्षा से इंप्रेस हो गए हैं तो जरा रुकिए, क्योंकि हम इस महिला को सिर्फ यूं ही ‘वंडर वुमन’ नहीं कह रहे हैं. मॉडलिंग के अलावा उन्हें बाइक और बॉक्सिंग का भी बहुत शौक है. इस तरह वो लोगों को ये बताना चाहती हैं कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं. उन्होंने बताया कि उनके गांव में बॉक्सिंग क्लासेज़ चलती थीं. उनके पिता ने उन्हें सिर्फ फिट होने के लिए वहां भेज दिया था मगर धीरे-धीरे उन्हें बॉक्सिंग का ऐसा शौक लगा कि उन्होंने बॉक्सिंग में करियर बनाने का भी मन बना लिया.

पिता की वजह से बाइक और बॉक्सिंग का चढ़ा जुनून

इसी तरह उन्होंने बाइक के पैशन के पीछे की भी कहानी बताई. जब उनके पिता उनके भाई को बाइक चलाना सिखा रहे थे तो वो भी पास में ही मौजूद थीं. पिता ने उन्हें भी बाइक थमा दी और उनके चलाने के लिए मोटिवेट किया. इस तरह ईक्षा अपने दोनों पैशन के लिए अपने पिता को ही श्रेय देती हैं. पिछले दिनों आनंद महिंद्रा ने भी उनकी तारीफ की थी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी उनको 84 हजार से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. वो अपने इंस्टाग्राम पर मॉडलिंग की गजब की फोटोज शेयर करती रहती हैं.

