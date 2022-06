VIDEO: छोटे बच्चे के मार्शल आर्ट स्किल देख हो जाएंगे हैरान, ब्रूस ली जैसे महारथियों को दे रहा टक्कर!

आपने महान मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली और जैकी चैन का नाम तो सुना ही होगा. ब्रूस ली जहां मार्शल आर्ट्स की विधा में इतने निपुण थे कि उनकी मिसाल आज भी दुनिया में दी जाती है, वहीं जैकी चैन ने तो लोगों को इस वक्त तक अपना दीवाना बनाकर रखा है. इन महारथियों के आगे बड़े-बड़े पहलवान भी पस्त हो जाया करते थे. मगर इन दिनों एक छोटे बच्चे (Boy doing martial arts viral video) का वीडियो काफी चर्चा में है जिसके स्किल देखकर आपको ब्रूस ली (Bruce Lee) या जैकी चैन (Jackie Chan) की याद आ जाएगी. वीडियो में वो ननचाकू का इस्तेमाल करते दिख रहा है.

ट्विटर अकाउंट @TheFigen पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज शेयर किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो (Small boy swing nunchaku like Bruce Lee) पोस्ट किया गया है जिसमें एक छोटा बच्चा ब्रूस ली या जैकी चैन की तरह मार्शल आर्ट्स करते दिख रहा है. हैरानी की बात तो ये है कि उसकी उम्र के बच्चे जहां खिलौने से खेलते हैं, वो ननचाकू चलाते नजर आ रहा है.



ब्रूस ली की तरह बच्चे ने किया मार्शल आर्ट

वायरल वीडियो में बच्चे ने ब्रूस ली की तरह मार्शल आर्ट्स की पोशाक पहनी है. वो ब्रूस ली की मूवी के किसी सीन की ही तरह एक्शन करते नजर आ रहा है. उसके हाथ में ननचाकू है. ये एक तरह का हथियार होता है जो मार्शल आर्ट्स करते वक्त इस्तेमाल किया जाता है. इसके दो कोने में लकड़ी या धातु का टुकड़ा लगा रहता है जो बीच में चेन से जुड़ा रहता है. बच्चा इतनी तेज ननचाकू (How to use nunchaku) चला रहा है कि अगर उसके सामने गलती से भी कोई आ गया तो उसकी मौत पक्की है. बच्चे के पीछे कई लोग खड़े दिख रहे हैं जो उसका वीडियो बना रहे हैं.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसे 6 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि 36 हजार से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. कई लोग कमेंट कर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक शख्स ने किसी दूसरे बच्चे का वीडियो शेयर किया है जिसमें वो एक नहीं बल्कि दो ननचाकू एक साथ चलाते नजर आ रहा है. बच्चे के पीछे ब्रूस ली फिल्म चल रही है और आगे वो पूरी तरह से ब्रूस ली के स्टेप कॉपी करते दिख रहा है. एक शख्स ने वायरल हो रहे वीडियो पर कहा कि इस तरह की चीजों के लिए बच्चा अभी काफी छोटा है. एक शख्स ने कहा कि बच्चा वाकई काफी अच्छे से ननचाकू चला रहा है मगर अब उसे उसकी ही उम्र और वजन के बच्चे के साथ लड़ाया जाए जिससे पता लग सके कि क्या वो वाकई उतना अच्छा है या सिर्फ ननचाकू ही चला पाता है.

