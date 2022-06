VIDEO: 1 साल में छोटी बच्ची की दोस्त बन गई चिड़िया, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती लड़की का साथ!

इंसान और जानवर का रिश्ता बेहद खास होता है. जब दोनों के बीच दोस्ती होती है तो वो एक दूसरे को बेहिसाब प्यार करते हैं और उनके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं. आपने आमतौर पर इंसान और कुत्ते, बिल्ली या गाय जैसे जीवों की दोस्ती के किस्से सुने होंगे मगर इन दिनों एक छोटी बच्ची के खूब चर्चे हैं जिसकी दोस्त एक चिड़िया (Bird friend with small girl viral video) है और दोनों कुछ ही दिनों में एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं.

ट्विटर अकाउंट रैंडम फैक्ट्स पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जो आपको हैरान तो करेगा ही, साथ में इमोशनल कर देगा. वो इसलिए कि इससे बेहतर दोस्ती की मिसाल आपने पहले कभी नहीं देखी होगी. एक छोटी बच्ची और एक पक्षी (bird girl friendship video) की दोस्ती को देखकर लोग दंग हुए जा रहे हैं. बच्ची का नाम हिबा है और वो करीब 1 साल पहले एक चिड़िया से मिली थी.

How lovely, this cute little girl named Hiba said she has been friends with this bird over a year and wherever she goes this bird follows her. Nothing can beat this beautiful friendship❤️❤️❤️❤️

