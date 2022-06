VIDEO: मैच के दौरान बोतल से खेलने लगी बच्ची, खिलाड़ियों को छोड़ लड़की को चियर करने लगे दर्शक

अगर आप कभी मैदान में कोई गेम देखने गए होंगे तो जानते होंगे कि कई बार मैच कितने बोरिंग हो जाते हैं. जब टीमें अच्छा प्रदर्शन नहीं करतीं और प्लेयर स्कोर नहीं करते तो हर कोई ऊबने लगता है. मगर कई लोग ऐसे में वक्त में भी मनोरंजन का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेते हैं. हाल ही में एक बच्ची ने भी बोरिंग बेसबॉल मैच (girl play with bottle during baseball match) में खुद को एंटरटेन करने का कमाल का तरीका खोज निकाला. उसका तरीका इतना मजेदार था कि दूसरे दर्शक भी उसी को चियर (Audience cheer for girl during baseball match) करने लगे.

ट्विटर अकाउंट @TansuYegen पर अक्सर अजब-गजब पोस्ट शेयर किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक छोटी बच्ची (small girl playing with bottle viral video) दर्शकों के स्टैंड में बैठी बोतल से गेम खेल रही है. वीडियो के कैप्शन के अनुसार वीडियो में नजर आ रहे लोग एक बेसबॉल मैच को देखने आए हैं जो काफी बोरिंग हो चुका है. बच्ची ने इस बोरिंग मैच में भी खुद का मनोरंजन करने का तरीका खोज निकाला है.

Cute moment during a boring baseball experience💪🌸 pic.twitter.com/YeFEKJqq6Z — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) June 27, 2022



लोगों ने किया बच्ची का सपोर्ट

कई लोगों के बीच वो लकड़ी के स्टैंड पर बैठी है और एक बोतल को फ्लिप कर रही है. ये गेम आजकल सोशल मीडिया पर काफी कॉमन हो गया है. इसमें बोतल को उछालकर टेबल पर फिर से रखना पड़ता है जिससे वो सीधे खड़ी हो जाए. बोतल को तब तक घुमाया जाता है जबतक वो सीधी ना खड़ी हो. वीडियो में बच्ची बोतल के साथ खिलवाड़ कर रही है. ऑडियंस में बैठे दूसरे लोग उसके खेल को देख रहे हैं और जैसे ही वो चाल चल रही है, सब उसके लिए शोर मचाने लग रहे हैं. अंत में जब वो बोतल को खड़ी करने में कामयाब हो जाती है तो सभी लोग मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों को छोड़कर उसे सपोर्ट करने लगते हैं और उसके लिए शोर मचाने लगते हैं.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कई लोगों ने वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक शख्स ने कहा कि जब लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं तो खुशी दुगनी हो जाती है. एक शख्स ने कहा कि जिंदगी इन छोटे-छोटे पलों से मिलकर बनती है, इसको पूरी तरह जिएं. एक शख्स ने कहा कि बेसबॉल का खेल वाकई बोरिंग होता है. एक ने कहा कि हर किसी को बच्ची के लिए खुश होना चाहिए.

