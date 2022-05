छोटे भाई का मां की तरह ध्यान रखते नजर आई मासूम बच्ची, Video देख आ जाएंगे आंसू!

इस बात से तो हर कोई इत्तेफाक रखेगा कि बड़ी बहन हमेशा मां की ही तरह होती है. उसी की तरह प्यार करती है, डांटती है, और छोटों का ध्यान रखती है. आपने तो ज्यादा उम्र की बड़ी बहनों को अपने छोटे भाई-बहनों का ध्यान रखते तो देखा ही होगा मगर क्या आपने कभी किसी बच्ची को देखा है जो बड़ों की तरह अपने भाई का ध्यान रखे. ट्विटर पर एक वीडियो (Sister taking care of brother video) काफी लोकप्रिय है जिसमें एक छोटी सी बच्ची अपने भाई का इतने प्यार से ध्यान रख रही है कि देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे.

ऑसम प्लैनेट (Awesome Planet) नाम के ट्विटर अकाउंट पर साल 2017 में एक वीडियो पोस्ट किया गया था जो इन दिनों फिर से वायरल हो रहा है. इतने सालों बाद भी वायरल होने का कारण ये है कि इसमें बहन और भाई के बीच का प्यार (Small girl taking care of brother video) दिखाया गया है जिसे देखकर लोग इमोशनल हो जा रहे हैं. प्यार से ज्यादा उस छोटी बच्ची की तारीफ हो रही है जो इतनी कम उम्र की होने के बावजूद अपने भाई का मां की तरह ध्यान रख रही है.

❤️💙❤️💙❤️💙👏🏽👏🏽 An example to follow 👏🏽👏🏽👍🏽💙❤️💙❤️💙❤️ pic.twitter.com/ifel78quBB

— Awesome Planet™ (@Awesome_planet_) August 25, 2017