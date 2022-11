ये है 'दुनिया का सबसे छोटा कस्बा' जहां रहते हैं सिर्फ 27 लोग! दूर-दूर से देखने आते हैं पर्यटक

अगर आप कभी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या बेंगलुरु जैसे शहर गए होंगे तो इस बात से जरूर हैरान हुए होंगे कि आखिर ये शहर कितने बड़े हैं. आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाएगा पर इन शहरों की सीमाएं नहीं खत्म होंगी. पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी शहर है जो इतना छोटा है कि आप पैदल ही उसे पूरा घूम सकते हैं, आपको गाड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. इसे दुनिया का सबसे छोटा कस्बा (The World’s Smallest Town) कहा जाता है.

क्रोएशिया देश की राजधानी ज़ागरेब (Zagreb, Croatia) से कुछ दूरी पर है ‘हम’ (Hum town in Croatia) नाम का एक कस्बा. ये इतना छोटा है कि इसे ‘दुनिया का सबसे छोटा कस्बा’ (Smallest town in the World Hum) कहा जाता है. साल 2011 की जनगणना के अनुसार सेंट्रल इस्ट्रिया में स्थित इस कस्बे की कुल आबादी 21 थी वहीं 2021 की गणना के हिसाब से अबादी 27 हो गई थी. लोगों को इस कस्बे की स्थापना के बारे में ज्यादा कुछ तो हीं पता है मगर वो इतना जानते हैं कि कस्बे का सबसे पहला उल्लेख एतिहासिक दस्तावेजों में साल 1102 के आसपास का मिलता है. तब इस कस्बे को कॉल्म (Cholm) कहा जाता था. 1552 में एक बेल और निगरानी के लिए टावर का निर्माण किया गया था जिससे कस्बे की सुरक्षा की जाए.

ये कस्बा काफी पुराना है और 1550 के दौर में यहां निगरानी करने के लिए टावर का निर्माण हुआ था. (फोटो: Canva)

कस्बे में हैं 2 ही सड़कें

उस दौरान सैनिकों के परिवार यहां आकर बसने लगे थे पर कोई भी यहां हमेशा के लिए नहीं बस पाया. लोगों के बसने के बावजूद भी ये कस्बा पूरी तरह से विकसित नहीं हो सका और आज के वक्त में यहां सिर्फ 2 ही सड़कें हैं. उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि यहां पुराने वक्त के बने मुट्ठीभर मकान हैं जो सिर्फ 3 पंक्तियों में निर्मित हैं.

सिर्फ 100 मीटर लंबा है कस्बा

अब आपको बताते हैं कि आखिर ये कस्बा कितना बड़ा है. इसकी लंबाई सिर्फ 100 मीटर जबकि इसकी चौड़ाई 30 मीटर है. हम इतना छोटा है कि आप आसानी से इसे पैदल पार कर लेंगे. अब ये सोचने वाली बात है कि इसे कस्बा क्यों कहते हैं, गांव क्यों नहीं माना जाता, जबकि ये कई गांवों से साइज में छोटा ही है. लोगों का मानना है कि अब यहां लोग दूर-दूर से पर्यटक के तौर पर आते हैं. सबसे छोटा कस्बा होने से लोग इसे देखने की इच्छा प्रकट करते हैं, ऐसे में लोकल लोगों की आमदनी पर्यटन और किसानी के ही भरोसे चल रही है. पूरा कस्बा पत्थर की छोटी दीवारों से घिरा हुआ है क्योंकि पुराने वक्त में उसके जरिए डकैतों से छुटकारा पाया जाता था. अब जब छोटे होने के इस कस्बे को इतने फायदे मिल रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि आगे कभी यहां नए घर बनेंगे.

