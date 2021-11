भारत के सबसे चालाक चोरों की हरकत देख विदेशी चोर भी हो जाएंगे हैरान! कैमरे में कैद हुईं कई वारदातें

दुनिया में चोरी की कई ऐसी वारदातें (infamous thieves around the world) हुई हैं जिनके बारे में जानकर लोग दंग हो जाते हैं. मगर भारतीय चोर चोरी की वारदातों को अंजाम देने में विदेशी चोरों से पीछे नहीं हैं. कैमरे में कई बार भारतीय चोरों (Indian Thieves caught on camera) की ऐसी वारदातें कैद हो गई हैं जिन्हें देखकर लोग दंग हो जाते हैं. गाड़ी से सामान चुराना या घर में डकैती डालना या फिर पॉकेट मार लेने में इन चोरों ने जैसे महारत हासिल कर ली है.

यूट्यूब चैनल हिन्दी काउंटडाउन पर कुछ दिन पहले ही एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें भारतीय चोरों द्वारा की गई चोरी की वारदातों को दिखाया गया है. इस वीडियो में अजब-गजब तरीके से शातिर चोर (Shocking Theft Video) चोरी की घटनाओं को अंजाम देते नजर आ रहे हैं. वीडियो में दिल्ली से लेकर मुंबई तक के चोरों और उनके गिरोहों के बारे में बताया गया है, जो बड़ी ही चालाकी से लोगों को मूर्ख बनाकर उनका भारी नुकसान कर देते हैं.

ठक-ठक गैंग से लेकर बच्चा चोर तक का वीडियो वायरल

वायरल हो रहे इस वीडियो में अलग-अलग शहरों में हुई वारदातों की क्लिप हैं जिनमें गिरोह में काम करने वाले चोरों से लेकर बच्चा चोर तक की क्लिप शामिल है. वीडियो में दिखाया गया है कि दिल्ली की कुख्यात ठक-ठक गैंग (Thak-Thak Gang) कैसे काम करती है. एक शख्स अपनी कार लेकर आता है तभी 2 चोर स्कूटी से निकलते हुए उसे बताते हैं कि कार का टायर पंचर है. जब शख्स कार से बाहर टायर देखने के लिए आता है तो स्कूटी पर बैठे 2 और चोर पता पूछने के बहाने उससे बात करने लगते हैं. जब उसका ध्यान हटता है तो चोरों का एक और साथी गाड़ी के पीछे से सामान निकालकर भाग जाता है.

दूसरा वीडियो हरियाणा के सिरसा का है जहां एक शख्स दुकान के बाहर अपनी स्कूटी में चाबी लगी छोड़कर अंदर चला जाता है. तभी वहां बैग टांगे एक बच्चा टहलता नजर आता है. काफी देर वो इधर-उधर घूमता रहता है और अंदर मौजूद शख्स को देखता है. जैसे ही उसे लगता है कि शख्स का ध्यान स्कूटी की तरह नहीं है, वैसे ही वो उसे स्टार्ट कर के गुम हो जाता है. जब शख्स दुकान के बाहर आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं.

वीडियो देखकर मिलेगी सतर्क रहने की सीख

चोरी की बढ़ती घटनाओं के बीच ये वीडियो आपको हैरान तो कर रही रहा है लेकिन उसके अलावा ये आपको सतर्क रहने में भी मदद कर रहा है. इसे देखकर आपको पता लगेगा कि चोर कैसे चोरी करते हैं. इससे आप वो गलतियां करने से बच सकते हैं जो आमतौर पर लोग करते हैं. ये वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो रहा है. एक हफ्ते में वीडियो 48 लाख से ज्यादा व्यूज पा चुका है.