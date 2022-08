VIDEO: कभी देखी है मुस्कुराने वाली मछली? लोगों ने किया सतर्क, कहा- 'एक ही वार में ले लेगी जान!'

आपने इंसानों के तो चेहरे के हावभाव देखे ही होंगे. गुस्सा होने पर भौएं तन जाती हैं, दुखी होने पर आंसू आने लगते हैं और मुंह उतर जाता है जबकि खुश होने पर होंट खिंचते हैं जिससे इंसान मुस्कुराने लगता है. पर क्या आपने कभी अन्य जीवों को हंसते हुए देखा है? इन दिनों एक मछली का वीडियो वायरल हो रहा है जो मुस्कुराती (Smiling fish in water video) दिख रही है.

ट्विटर अकाउंट @buitengebieden जानवरों से जुड़े मजेदार वीडियोज (amazing animal videos) पोस्ट करने के लिए फेमस है. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक विचित्र मछली नजर आ रही है. ये विचित्र इसलिए क्योंकि ये इंसानों की तरह मुस्कुराती (fish smiling like humans video) दिख रही है. आपने अक्सर छोटे बच्चों द्वारा बनाई गई ड्रॉइंग्स तो देखी ही होंगी. वो लोग कैसे जानवरों के चेहरे पर भी मुस्कान बना देते हैं. आप जब इस मछली (smiling fish name) से जुड़ा वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे ये उसी ड्रॉइंग में से निकलकर बाहर आ गई हैं.

We all need this smile.. 😊 pic.twitter.com/MNCgvGwfMG

— Buitengebieden (@buitengebieden) August 26, 2022